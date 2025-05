Oklahoma City prend le large face à Minnesota et Rudy Gobert

Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves sont désormais dos au mur. En déplacement à Oklahoma City pour le match 2 des finales de conférence, les coéquipiers du pivot français se sont de nouveau inclinés (118-103), dominés par un Shai Gilgeous-Alexander intenable, tout juste sacré MVP de la saison NBA. Le Thunder mène désormais 2-0 avant de se rendre à Minneapolis.

Shai Gilgeous-Alexander en patron, Rudy Gobert impuissant

Il avait reçu son trophée de MVP juste avant le coup d’envoi. Et Shai Gilgeous-Alexander n’a pas tardé à rappeler pourquoi il avait été élu meilleur joueur de la saison NBA. Avec 38 points à 12/21 aux tirs et 13/15 aux lancers, l’arrière canadien a encore porté Oklahoma City vers la victoire. « J’étais un peu trop excité au début, mais je suis content d’avoir pu savourer ce moment avec une victoire », a-t-il déclaré, visiblement ému après la rencontre.

Face à lui, Rudy Gobert n’a pas réussi à stabiliser une défense du Minnesota trop perméable (41,4 % de réussite pour les Wolves). Si Anthony Edwards (32 points) a tenté de répondre offensivement, il lui a fallu 26 tirs pour y parvenir, bien contenu par une défense collective très solide, menée notamment par Lu Dort (nommé dans la All-Defensive First Team) et Jalen Williams (Second Team).

Chet Holmgren (22 points) et Williams (26 points, 10 rebonds) ont également brillé pour un Thunder dominateur dans tous les secteurs du jeu. Le cousin de Gilgeous-Alexander, Nickeil Alexander-Walker, a bien inscrit 17 points côté Minnesota, mais n’a pu empêcher son équipe de plier une nouvelle fois.

Le tournant du match s’est joué à la fin du deuxième quart, quand le Thunder a passé un 5-0 express en quelques secondes pour creuser un premier écart (58-50). Ensuite, OKC a pris le large dans le troisième quart, avec notamment un alley-oop spectaculaire de Holmgren sur passe de Cason Wallace pour porter l’écart à +17 (82-65).

Les Timberwolves n’ont pas démérité dans le dernier quart, revenant à dix points, mais trop tard. Rudy Gobert et ses coéquipiers rentrent au Target Center avec l’obligation de gagner samedi pour espérer relancer la série.

Chris Finch, leur coach, veut croire à une réaction : « Chaque minute dans une série est une opportunité de trouver quelque chose. On va se battre pour le Game 3. »