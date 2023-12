Olivier Sarr et Ousmane Dieng ont joué ensemble en G-League

Olivier Sarr et Ousmane Dieng ont pu s’exprimer en G-League ce mercredi 27 décembre.

Peu utilisé pour l’un et pas du tout pour l’autre, ils ont été envoyés chez le Blue pour le match face aux Maine Celtics. Résultat, ils n’ont pas conduit Oklahoma City à la victoire (111-117) mais ils ont joué respectivement 33 et 32 minutes de jeu.

Olivier Sarr a compilé 12 points à 4/14 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 11 rebonds, 3 passes décisives et 5 balles perdues. Ousmane Dieng a lui fini à 13 points à 5/13 (dont 2/5 à 3-points), 2 rebonds et 3 passes décisives. Reste à savoir s’ils continueront à jouer à ce jour dans les prochains jours / semaines. Récemment, Ousmane Dieng avait repointé le bout de son nez dans la rotation du Thunder en NBA.

