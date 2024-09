« On a des regrets » – Fabrice Lefrançois après l’élimination de Cholet en BCL

Contrairement à la saison 2023-2024, Cholet Basket n’est pas parvenu à se qualifier pour le tour principal de la BCL. Jeudi 19 septembre, le club des Mauges s’est incliné en tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Petkimspor (70-76).

Dans une partie accrochée, Cholet a notamment subi la loi de deux adversaires turcs bien connus, Breein Tyree et Bryson Williams. L’équipe de Fabrice Lefrançois n’a pas su répondre offensivement, ce qui laisse quelques regrets au technicien choletais.

« Je ressens de la déception par rapport au résultat, a exprimé Fabrice Lefrançois au Courrier de l’Ouest. On a des regrets parce qu’on a les a joué les yeux dans les yeux. Ils avaient plus de talent individuel et c’est ce qui fait la différence. On a trop gelé le ballon, il ne tournait pas assez vite en deuxième mi-temps. »