Cholet se fait surprendre en barrages de la BCL et jouera la FIBA Europe Cup

L’an passé, Cholet avait vécu un tour préliminaire de la BCL augurant de très bonnes choses pour la saison qui allait suivre. Une qualification obtenue après trois belles victoires, avec l’acte de naissance de Tidjane Salaün chez les professionnels, permettant à CB un retour dans cette compétition, trois ans après sa seule et unique participation. Dans la même Gloria Sports Arena ce jeudi 19 septembre, un an plus tard, Cholet a cette fois vécu une désillusion. Une 3e participation en BCL s’est envolée après s’être inclinés contre les Turcs de Petkimspor (70-76).

Un duo adverse qui fait mal, un manque d’apport individuels pour CB

Cholet avait clairement identifié deux adversaires à marquer de près au sein de la formation de Petkimspor : Breein Tyree et Bryson Williams. Sans pour autant parvenir à les contrer… puisque les membres de ce duo ont inscrit 22 points chacun, soit plus de la moitié des points de leur équipe. Alors que Breein Tyree, ancien joueur de Sassari et adversaire de CB en play-in de la BCL l’an dernier, a marqué 19 points dans les trois premiers quarts-temps, c’est l’ex-Burgien Bryson Williams qui a pris le relais ensuite. Dans les cinq dernières minutes, ce dernier a inscrit 11 points, dont un shoot à 3-points décisifs à 1’41 de la fin du temps réglementaire (67-74).

C’est donc au terme d’une partie très serrée (aucun avantage de plus de 5 points avant le dernier quart-temps) et d’un duo adverse en feu que l’équipe de Fabrice Lefrançois a dû céder : « On a des regrets parce qu’on a les a joué les yeux dans les yeux, analysait le technicien auprès de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest. Ils avaient plus de talent individuel et c’est ce qui fait la différence. » Malgré le gros match de la meilleure évaluation de la présaison en LNB, Bastien Vautier (17 points à 8/9 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d’éval), Cholet a effectivement manqué de quelques apports individuels, comme ceux de T.J. Campbell (1 point à 0/4) ou d’Andre Roberson (3 points à 1/7).

Désormais, c’est vers la FIBA Europe Cup que Cholet va se tourner. Une compétition qui lui avait souri en 2022-2023, malgré une fin ratée en finale contre les Polonais de Wroclawek.