Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

« On a fait du handball » : les Bleus (encore) impuissants face à la défense de zone

Faiblesse historique de l'équipe de France, la défense de zone proposée par Israël a de nouveau enrayé le jeu tricolore. "On a fait du handball", a même imagé Élie Okobo.
|
00h00
Résumé
Écouter
« On a fait du handball » : les Bleus (encore) impuissants face à la défense de zone

0/5 pour Nadir Hifi à 3-points, symbole des difficultés tricolores face à la zone

Crédit photo : Julie Dumélié

Nous sommes en 2025, et la défense de zone reste donc toujours visiblement la kryptonite de l’équipe de France. Cimetière des ambitions tricolores depuis de trop nombreux étés, la zone a encore largement tourmentée les Bleus ce dimanche à Katowice.

« On s’était dit qu’ils changeait souvent de défense mais dès qu’ils ont vu qu’on était en difficulté sur la zone, ils sont beaucoup restés dessus », relève Élie Okobo. Au bas mot, plus de 30 minutes. Une option tactique aussi simple qu’efficace pour le sélectionneur Ariel Beit-Halahmy.

Un jeu trop périphérique, statique et individualiste

« Je pense que nos qualités athlétiques et de un-contre-un effraient nos adversaires », souligne Frédéric Fauthoux, sans dire également que l’incapacité historique des Bleus à attaquer la zone pousse les autres nations à emprunter cette voie-là. Difficile, également, de la contrer avec un seul pivot apte, quand une bonne relation grand-grand peut être une solution.

Malheureusement, ce dimanche, outre une adresse défaillante, l’équipe de France a présenté le parfait manuel de tout ce qu’il ne faut pas faire face à une défense de zone : une balle gelée, des tirs forcés, peu de drives pour casser la défense, un jeu en périphérie. « On aurait dû beaucoup plus jouer ensemble, on ne l’a pas assez fait », regrette Bilal Coulibaly. « On aurait dû plus se passer la balle, avoir plus de mouvement mais on n’a pas su assez bien bouger pour aider Guerschon en bas. »

10 points en deux minutes : l’éclaircie Okobo en deuxième mi-temps n’a pas suffi (photo : Julie Dumélié)

Rare tricolore capable de trouver une solution épisodique face à la zone (4/6 à 3-points), Élie Okobo a eu des mots encore plus forts. « Face à la zone, on a fait du handball : on est autour de la ligne à 3-points et on ne les agresse pas. On ne provoque pas de fautes et eux ont du jeu rapide. Il faut s’ajuster vite, communiquer et jouer avec beaucoup plus d’intensité. C’est l’affaire de tout le monde. C’est quelque chose à corriger, on ne veut plus revoir ça face à nous sur l’Euro. Ou, du moins, les punir vite pour qu’ils arrêtent. »

Objectif alternance et adresse 

Car il ne faut pas se leurrer : les hommes de Frédéric Fauthoux auront encore le droit à de la zone mardi face à la Pologne. Deux solutions alors. La première, plus simple à mettre en place, sera d’arrêter de s’entêter autant à 3-points (47% des tirs sont pris derrière la ligne majorée depuis le début de l’Euro). « Il faut trouver un meilleur équilibre, shooter plus à 2-points, aller chercher des drives », énumère Jaylen Hoard.

Le plus efficace pour casser une défense de zone reste d’être plus adroit à 3-points, ce qui n’a jamais été le point fort historique des Bleus… Depuis le début de l’Euro, les Français shootent à 28/94, soit à 29,8%, le 16e ratio parmi les 24 équipes présentes. Si l’on retire Zaccharie Risacher (8/15) et Élie Okobo (6/11), le reste de l’équipe plafonne même à 14/68…

Les Bleus ont 48 heures pour trouver la clef d’une défense de zone (photo : Julie Dumélié)

« Ce qui est dommage, c’est qu’on a beaucoup de joueurs adroits qui ne sont pas en confiance et en réussite en ce moment », pointe Frédéric Fauthoux. « Ça fait partie du basket. Il suffit juste qu’on marque deux ou trois paniers ouverts pour renverser cette tendance de confiance. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Et ce sont des choses que les joueurs de haut niveau que l’on a peuvent rectifier. » En somme, arrêter le handball pour se remettre au basket.

À Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00« On a fait du handball » : les Bleus (encore) impuissants face à la défense de zone
Edoardo Casalone a été promu coach de l'Italie en plein match contre la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Pozzecco expulsé contre la Bosnie : l’Italie privée de son sélectionneur
Les jeunes Bleus auront-ils appris de la défaite contre Israël
EuroBasket
00h00[Édito] France – Israël : une claque nécessaire pour les Bleus ?
EuroBasket
00h00En cas d’égalité à trois, les Bleus auront besoin d’une victoire de 25 points contre la Pologne !
EuroBasket
00h00Flou autour du mollet d’Alexandre Sarr : « On verra au fur et à mesure »
Bilal Coulibaly a moins pesé pour l'équipe de France que sur les deux premiers matches
EuroBasket
00h00Bilal Coulibaly ne veut pas trouver d’excuses aux Bleus : « On ne s’est pas donné à 100% »
Frédéric Fauthoux est resté assez fermé pendant France - Israël
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »
Juancho Hernangomez et l'Espagne en sont à deux victoires de suite à l'Euro
EuroBasket
00h00L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro
Guerschon Yabusele a demandé un jeu plus en mouvement pour l'équipe de France à ses meneurs-arrières
EuroBasket
00h00La colère du capitaine Guerschon Yabusele : « On a joué plus perso »
EuroBasket
00h00Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0