« On a l’impression d’aller dans la même direction » : Yabusele raconte la cohésion des Bleus

À la veille d’entrer dans son EuroBasket 2025 face à la Belgique, l’équipe de France affiche une sérénité rare. Les joueurs ne cessent de le répéter : l’ambiance et la cohésion sont au rendez-vous. Et pour Guerschon Yabusele, nommé capitaine des Bleus pour cette campagne, cette alchimie pourrait bien faire la différence.

Un groupe soudé et expérimenté

Le capitaine a insisté sur la continuité et les liens créés entre les joueurs ces dernières années. « Forcément, chaque année, les groupes sont différents. Dans le groupe qu’on a aujourd’hui, on est quelques-uns à avoir le même âge et on est les plus vieux du groupe », explique Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans).

Cette expérience commune, acquise lors des compétitions passées, a permis de solidifier les relations. « On se connaît déjà tous. On a fait des compétitions déjà tous ensemble pour la plupart », poursuit l’ailier fort des New York Knicks.

Une ambition commune

Au-delà de la proximité humaine, Yabusele souligne surtout l’unité d’intention et d’objectif. « On a l’impression qu’on se comprend, qu’on est sur le terrain, on a la même motivation, la même ambition. On a l’impression d’aller dans la même direction et je pense que ça peut vraiment être notre force », affirme-t-il.

De quoi aborder avec confiance le premier match contre la Belgique, ce jeudi à Katowice (Pologne), et viser haut dans cette compétition où la France arrive avec l’effectif le plus jeune de la compétition.