« On n’a pas rassuré le public » : Nicolas Batum après la défaite contre l’Australie

De retour sur le terrain après une courte absence, Nicolas Batum a été précieux contre l’Australie (défaite 82-83) avec 12 points à 4/5 à 3-points, 4 rebonds mais aussi 4 balles perdues. Retour sur ses déclarations au micro de La Chaîne L’Équipe.

« Il y a encore beaucoup de déchets, de balles perdues. On a mis de l’intensité, on s’est quand même battus..

C’était une longue préparation en tout cas, contrairement à l’année dernière. Maintenant c’est à nous de nous regrouper, il nous reste 6 jours. On a déjà été dans une situation comme ça auparavant et on avait su réagir. Voilà.. il faut que le groupe reste ensemble et que les choses sérieuses commencent.

On n’ pas rassuré le public mais on a déjà été dans cette situation. Le point positif, c’est qu’on a montré tout se qu’on doit encore travailler et corriger. Sur les quatre matchs que l’on perd, à chaque fois on est resté dans les matchs avant de craquer à la fin. Encore une fois ce soir, on avait une grande chance de gagner ce match. Malheureusement, on ne l’a pas fait à cause de nos balles perdues notamment.

A nous de rester concentrer, continuer à bosser, corriger 2/3 trucs défensif, concentration, rajouter 2/3 plays et être prêt pour le Brésil. »