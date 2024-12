« On a trouvé la force de renverser les débats » – Tiago Splitter après la victoire de Paris contre Monaco

Après la première manche de saison régulière d’EuroLeague, le Paris Basketball a également remporté sa première confrontation de la saison en Betclic ELITE contre l’AS Monaco. En clôture de la 11e journée, le club de la capitale a retourné une situation très mal embarquée face à celui de La Principauté.

Ainsi, le Paris Basketball a signé une 14e victoire toutes compétitions confondues (10 en EL, 4 en BE). Menés de 19 points en milieu de 3e quart-temps, les Parisiens ont trouvé les ressources pour inverser la tendance : d’abord pour arracher une prolongation, puis s’imposer dans cette dernière (111-104, a.p.). Pour le plus grand bonheur de son entraîneur Tiago Splitter, comme le laissent entendre ses propos rapportés par L’Équipe.

« La deuxième mi-temps a été une autre histoire. On a trouvé la force de renverser les débats dans les quinze dernières minutes, prolongation comprise. J’ai été très impressionné par la manière dont on s’est comportés, notamment en essayant de nouvelles choses en défense. »

Pas le plus expressif des techniciens, le Brésilien a cependant rendu un bel hommage à ses joueurs en conférence de presse.

« Compte tenu des kilomètres, des voyages, de l’émotion qui vient avec le fait de réussir à gagner tous ces matches en Euroligue, et de la difficulté de rester sur terre, humble, et de maintenir ton niveau d’énergie quand le reste de l’Europe te complimente et que tu es dans la lumière. Pour tout ça, je veux exprimer ma fierté à l’égard de mes joueurs, leur résilience, leur état d’esprit. »