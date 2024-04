« On se bagarre » – Marc Berjoan sur la course au maintien de Roanne

Roanne, 16e, est en position délicate pour rester en Betclic ELITE la saison prochaine. Marc Berjoan, l’entraîneur, s’est exprimé sur la course au maintien de la Chorale avant le match contre Cholet ce dimanche 14 avril.

Le nouveau coach de l’équipe professionnelle de Roanne a insisté sur la mentalité de la Chorale vis-à-vis du maintien : l’équipe se bat et travaille tous les jours pour rester dans l’élite :

« Le groupe travaille« , affirme-t-il. « Aujourd’hui on a très bien travaillé avec beaucoup d’intensité tout le monde a conscience que c’est une situation qui est difficile. Ça fait des semaines et des semaines qu’on sait que la situation est compliquée. Il y a deux solutions soit on abandonne soit on se bagarre : on a choisi la deuxième. On sensibilise tous les joueurs, on les pousse, on les booste, on leur parle beaucoup. Ça fait avancer l’équipe. Rien n’est encore terminé, même si je sais qu’à chaque fois qu’on on parle du match qui arrive c’est celui de la dernière chance. Encore une fois, ça fait 3 semaines que ça dure. Le calendrier avance, il y a encore des matchs à jouer. On n’est pas encore décroché, on peut même se rapprocher.«