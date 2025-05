Lucas Veraghe, première recrue estivale du BC Orchies, qui conserve sept joueurs

Après avoir manqué les playoffs de peu (9e de la Poule A de NM1), le BC Orchies n’a pas perdu de temps pour se projeter vers la suite. Le club nordiste a déjà conservé sept joueurs majeurs de l’exercice précédent, un socle de stabilité inédit ces dernières saisons. À cela vient désormais s’ajouter une première recrue estivale : Lucas Veraghe (1,97 m, 23 ans), en provenance d’Angers.

Une équipe qui garde sa colonne vertébrale

Le staff du BCO a clairement affiché sa volonté de s’appuyer sur la continuité. « D’un point de vue collectif, nous avons choisi de conserver sept joueurs, ce qui constitue une base solide », affirmait récemment l’entraîneur Philippe Maucourant. « L’effectif devra être capable de répondre aux exigences de performance sur l’ensemble des 40 matchs. Le vrai enseignement de cette saison, c’est que les meilleures équipes sont celles qui ont su rester constantes du début à la fin. »

PROFIL JOUEUR Yanis MBUY Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 17 ans (07/11/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 1,5 #354 REB 1,1 #331 PD 1,2 #239

Ainsi, trois des quatre postes extérieurs principaux restent inchangés : Yanik Blanc (prolongé jusqu’en 2028), Adrien Tyberghien, et le jeune Yanis Mbuy (1,82 m, 17 ans) poursuivent l’aventure. Seul Louis Rucklin ne sera plus de la partie sur la ligne arrière, alors qu’Ismael Cadiau s’en va sur le poste 3 tout comme Ryan Lobreau à l’intérieur. À l’aile, Igor Mintogo (1,92 m, 25 ans), pièce essentielle du système nordiste, a aussi été prolongé. Dans la raquette, Joe Burton (2,01 m, 34 ans), capitaine et double MVP, Thomas Hanquiez (deux années supplémentaires) et Gaspard Gessat (déjà sous contrat) sont eux aussi reconduits.

PROFIL JOUEUR Gaspard GESSAT Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 22 ans (01/01/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 4,3 #283 REB 1,6 #293 PD 0,6 #319

Lucas Veraghe, un renfort prometteur

Mais l’heure est aussi au renforcement, et la première nouveauté est de taille. Formé au Mans, Lucas Veraghe débarque à Orchies après une très belle saison en NM1 avec Angers : 14,6 points, 4,8 rebonds et 4,1 passes décisives en 38 matchs. Passé par Caen (où il a côtoyé Yanis Mbuy) puis Mulhouse, l’arrière de 23 ans est présenté par le club comme un joueur à fort potentiel, capable d’apporter une nouvelle énergie à la Pévèle Arena.

« On ne le connaît pas encore très bien, mais une chose est sûre : on a hâte de le découvrir sous les couleurs bleu et blanc, dans l’ambiance de la Pévèle Arena ! », a communiqué le club.

Une dynamique lancée

Avec Lucas Veraghe, le BCO lance donc son mercato de manière ambitieuse, en complément d’un noyau déjà bien construit. Trois recrues supplémentaires sont attendues pour compléter l’effectif, avec un accent mis sur l’impact défensif et le rebond. La préparation de la saison 2025-2026 est bel et bien lancée à Orchies, avec un mélange prometteur de stabilité et de sang neuf.