Yanik Blanc et Thomas Hanquiez poursuivent leur aventure avec Orchies

Avant d’avoir officialisé la prolongation d’Adrien Tyberghien, le Basket Club d’Orchies a confirmé la continuité de deux autres joueurs majeurs pour son projet de montée : Yanik Blanc et Thomas Hanquiez. Tous deux vont poursuivre leur parcours dans le Nord de la France, respectivement jusqu’en 2028 et 2027.

Yanik Blanc et Thomas Hanquiez, piliers du projet orchésien

En pleine préparation du sprint final de la saison, le Basket Club d’Orchies (BCO) a envoyé un message fort à ses supporters et à ses concurrents. Après avoir prolongé Adrien Tyberghien, le club nordiste a sécurisé l’avenir de deux pièces maîtresses de son effectif : Yanik Blanc et Thomas Hanquiez.

Arrivé l’été dernier en provenance de Caen, Yanik Blanc (1,88 m, 25 ans) a fait le choix de s’inscrire dans la durée avec le BCO. Leader offensif et meneur de jeu titulaire, l’ancien pensionnaire du Pôle France, puis de la Pro B (Poitiers, Saint-Quentin, Souffelweyersheim), réalise une saison de haut niveau en NM1 avec 16 points, 2,4 rebonds et 4,9 passes décisives de moyenne en 36 matchs. Désormais lié à Orchies jusqu’en 2028, il entend bien contribuer au projet de montée en Pro B.

« Je suis très heureux d’avoir resigné au BCO et je suis plus motivé que jamais à continuer de défendre les couleurs de notre club », a-t-il déclaré, via un communiqué du club.

PROFIL JOUEUR Yanik BLANC Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 25 ans (11/06/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 16 #3 REB 2,4 #222 PD 4,9 #11

Quelques jours plus tôt, c’est Thomas Hanquiez (2,03 m, 23 ans) qui avait annoncé sa prolongation pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027. L’Alsacien, connu pour ses qualités athlétiques et sa capacité à dynamiter les raquettes adverses, s’est rapidement imposé dans l’effectif orchésien malgré une blessure à la cheville en janvier. Auteur de 13 points, 5,1 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne sur 26 rencontres, il a su séduire les supporters grâce à ses dunks spectaculaires et son impact des deux côtés du terrain.

« Heureux de continuer l’aventure pour deux nouvelles saisons, avec encore plus d’engagement et de détermination quant aux ambitions de la structure », a affirmé l’ancien joueur de Cergy-Pontoise et de Brussels.

Le président du BCO, Cédric Ferreira, s’est également réjoui de ces prolongations, y voyant la confirmation de la solidité du projet orchésien. « Une montée, cela se construit », a-t-il rappelé dans les deux communiqués, soulignant la volonté de bâtir une équipe jeune, expérimentée et ambitieuse.