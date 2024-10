Orchies impressionne encore, Berck s’amuse avec ses deux recrues

Il y a des saisons comme ça où tout roule… La semaine dernière, Orchies l’a emporté à Besançon en remontant 17 points de retard dans les trois dernières minutes (!). Exploit que le BCO s’est empressé de bonifier ce samedi par une facile victoire à domicile contre un concurrent supposé à la montée, Saint-Vallier (81-67). Avec 23 points à 7/9 à 3-points de Thomas Hanquiez, tout proche de son record en pro (25 points), les hommes de Philippe Maucourant rejoignent Le Havre en tête de la poule.

150 kilomètres à l’Ouest, Berck a également vécu une jolie soirée à domicile. Renforcé par Marc Kwedi, auteur de 10 points à 4/7, 2 rebonds et 2 passes décisives, et Louis Weber (12 points, 6 rebonds et 9 passes décisives), l’ABBR n’a fait qu’une bouchée de Besançon (81-54) et livré sa meilleure prestation de la saison. « La manière avec laquelle on a joué, avec laquelle on a défendu et cette salle qui nous a suivis, c’est une soirée parfaite, il faut capitaliser là-dessus », se réjouit Louis Weber, interrogé par La Voix du Nord. Avec ce succès, Berck équilibre son bilan (3v-3d), tandis que le BesAC replonge dans le doute après un bon début de saison (3v-4d).