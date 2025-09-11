Orléans prolonge son coach Lamine Kebe pour son « défi de la remontée en Betclic ÉLITE »

Après s’être assuré la présence de ses cadres comme Ludovic Negrobar, Lorenzo Thirouard Samson, Mérédis Houmounou ou encore Tomislav Gabric plus tôt durant l’intersaison, l’Orléans Loiret Basket a annoncé dans un communiqué la prolongation de son technicien Lamine Kebe jusqu’en 2027, plus une sous condition.

𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗲́𝗯𝗲́ 🖊️ 🟡 L’ensemble du club est très heureux de vous annoncer la prolongation de contrat de Lamine Kébé jusqu’en 2027. 🗞️ Lire le communiqué : https://t.co/Ga4DrRGiof#TousOLB pic.twitter.com/5MUzohWz4Y — OrléansLoiretBasket (@OLB45) September 11, 2025

Au sortir de huit saisons au Pôle France, le jeune entraîneur natif d’Orléans avait retrouvé le Loiret l’été dernier pour un contrat de deux ans, lançant ainsi véritablement sa carrière professionnelle d’entraîneur principal dans sa ville. L’effet a été immédiat : l’OLB a terminé troisième de saison régulière de Pro B – nouvellement ELITE 2 – et s’est hissé jusqu’en demi-finale de play-offs d’accession à l’ELITE, battu par Le Portel. Malgré cette fin de saison frustrante, le club a tout de même ajouté une ligne à son palmarès : un titre de Leaders Cup Pro B remporté face au futur champion de la division Boulazac.

“Être le coach de sa ville, ça n’a pas de prix”

Suite à ce titre et cette belle première saison, le président du club Olivier Rouet renouvelle sa confiance en son technicien avec qui il veut “réussir ensemble le défi de la remontée de l’OLB” en première division. “Fort de son expertise basket et de ses qualités humaines, Lamine Kebe incarne aujourd’hui avec brio et humilité les valeurs fondamentales du club, à savoir : l’engagement, le respect, la solidarité et le travail”, complète-t-il dans le communiqué.

Le technicien, attaché au club, s’est dit “très content de la confiance que le club m’accorde, de pouvoir poursuivre cette aventure avec toujours autant de grandes ambitions et d’objectifs élevés. Être le coach de sa ville, ça n’a pas de prix. J’espère faire honneur à cette reconnaissance”, ambitionne-t-il.

Désormais lié à l’OLB jusqu’en 2027, son contrat serait automatiquement prolongé jusqu’en 2028 en cas d’atteinte de leur objectif commun : le retour en Betclic ELITE.