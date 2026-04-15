Un an après l’échec de Bourges lors du quart de finale, Basket Landes tentera de devenir la première équipe française à gagner un match dans le Final Six nouvelle mouture de l’EuroLeague Women. Un match retransmis en direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.

À partir de 20h25, France 3 NoA sera en direct. Les commentaires seront assurés par le journaliste Lukas Nicot et l’ancien coach des Bleus Claude Bergeaud. France 3 NoA est accessible sur le canal 325 du bouquet FRANSAT pour toute la France métropolitaine et sur le site internet France TV

Si Basket Landes est qualifié, France 3 NoA diffusera sa demi-finale et la finale.

Toutes les autres rencontres sont accessibles sur la chaîne YouTube officielle de l’EuroLeague féminine, mais les matchs de l’équipe française sont géobloqués en direct.