EuroBasket masculin

Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?

EuroBasket - Pour son 3e match au championnat d'Europe, l'équipe de France masculine affronte Israël à l'EuroBasket ce dimanche 31 août à Katowice (17h). Une rencontre à suivre en clair.
00h00
Crédit photo : Julie Dumélié

L’équipe de France masculine joue face à Israël et Deni Avdija pour son troisième match à l’EuroBasket 2025, ce dimanche 31 août (17h) à Katowice en Pologne. La sélection de Frédéric Fauthoux, qui a battu la Belgique (92-64) jeudi puis la Slovénie (103-95) la veille, sera encore visible en direct et en clair à la télévision.

France – Israël, l’occasion d’assurer sa place en phase finale

Comme depuis le début de l’EuroBasket, plusieurs options sont possibles pour regarder les matchs de l’équipe de France. La solution gratuite est avec TMC, chaîne du groupe TF1, qui diffusera la rencontre en direct. La prise d’antenne se fait à 16h50 avec Grégoire Margotton et Nicolas Batum aux commentaires.

La rencontre entre la France et Israël est également diffusée sur BeIN SPORTS 3, en ayant souscrit à un abonnement sur la chaine qatarie, détentrice de l’intégralité des droits de l’EuroBasket 2025. Enfin, il est également possible de regarder les matchs sur la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
jamesnaysmith- Modifié
On a beaucoup moins entendu le père Diaw à la veille de ce match, qu'à l'époque où il s'agissait de faire le cador, en aboyant avec la meute concernant les joueurs signant en Russie. La peur de se voir confisquer son voilier sans doute. Bref, le match de la honte !
