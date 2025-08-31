Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?

L’équipe de France masculine joue face à Israël et Deni Avdija pour son troisième match à l’EuroBasket 2025, ce dimanche 31 août (17h) à Katowice en Pologne. La sélection de Frédéric Fauthoux, qui a battu la Belgique (92-64) jeudi puis la Slovénie (103-95) la veille, sera encore visible en direct et en clair à la télévision.

France – Israël : 16h50 sur TMC et TF1+ ! 🏀

Qui sera au rendez-vous ? 👊 @FRABasketball pic.twitter.com/PQWZDNIQZ2 — TMC (@TMCtv) August 31, 2025

France – Israël, l’occasion d’assurer sa place en phase finale

Comme depuis le début de l’EuroBasket, plusieurs options sont possibles pour regarder les matchs de l’équipe de France. La solution gratuite est avec TMC, chaîne du groupe TF1, qui diffusera la rencontre en direct. La prise d’antenne se fait à 16h50 avec Grégoire Margotton et Nicolas Batum aux commentaires.

La rencontre entre la France et Israël est également diffusée sur BeIN SPORTS 3, en ayant souscrit à un abonnement sur la chaine qatarie, détentrice de l’intégralité des droits de l’EuroBasket 2025. Enfin, il est également possible de regarder les matchs sur la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.