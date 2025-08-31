France – Slovénie : un pic d’audience à 900 000 téléspectateurs pour TF1 à l’EuroBasket

Après une première timide sur les ondes du groupe TF1 pour l’équipe de France masculine à l’EuroBasket (300 000 téléspectateurs contre la Belgique), l’audience monte crescendo pour les Bleus. À l’occasion de sa deuxième sortie au championnat d’Europe, la France a davantage attiré devant le petit écran. Ainsi, le groupe TF1 a communiqué que le match France – Slovénie, diffusé sur TMC et TF1+ samedi 30 août à 17h, a attiré 500 000 téléspectateurs en moyenne.

L’engouement arrive

Avec un scénario à suspense, marquée par une fin de match houleuse entre les deux sélections, l’équipe de France masculine a même failli décrocher un pic d’audience à un million de téléspectateurs (900 000). Sur la tranche de téléspectateurs 25-49 ans, TMC a réuni 13% de part d’audience, un nombre quasi-similaire chez les 15-34 ans avec 12%.

#Audiences @TMCtv ↗️L'#EuroBasket2025 en hausse 🏀Gros succès pour le choc FRANCE-SLOVENIE, #leader TNT

📌500 000 tvsp

🔝Pic à 900 000 en fin de match Excellentes perfs sur cibles :

✅13% de PdA 25-49

🏅2° chaine Natio ✅12% de PdA 15-34

🏅2°chaine Natio pic.twitter.com/KKxsXMDzo4 — TF1 Pro (@TF1Pro) August 31, 2025

Cette augmentation des audiences pour les matchs des Tricolores est à confirmer dès le prochain rendez-vous de l’équipe de France masculine à l’EuroBasket, ce dimanche 31 août (17h) contre Israël. Une rencontre à suivre sur TMC et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891.

Le calendrier TV du premier tour :