EuroBasket masculin

France – Slovénie : un pic d’audience à 900 000 téléspectateurs pour TF1 à l’EuroBasket

EuroBasket - Pour la seconde sortie au championnat d'Europe de l'équipe de France masculine, 500 000 téléspectateurs ont suivi la victoire contre la Slovénie samedi 30 août.
|
00h00
France – Slovénie : un pic d'audience à 900 000 téléspectateurs pour TF1 à l'EuroBasket

Que ce soit en tribunes ou à la télévision, France – Slovénie a attiré du monde.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après une première timide sur les ondes du groupe TF1 pour l’équipe de France masculine à l’EuroBasket (300 000 téléspectateurs contre la Belgique), l’audience monte crescendo pour les Bleus. À l’occasion de sa deuxième sortie au championnat d’Europe, la France a davantage attiré devant le petit écran. Ainsi, le groupe TF1 a communiqué que le match France – Slovénie, diffusé sur TMC et TF1+ samedi 30 août à 17h, a attiré 500 000 téléspectateurs en moyenne.

LIRE AUSSI

L’engouement arrive

Avec un scénario à suspense, marquée par une fin de match houleuse entre les deux sélections, l’équipe de France masculine a même failli décrocher un pic d’audience à un million de téléspectateurs (900 000). Sur la tranche de téléspectateurs 25-49 ans, TMC a réuni 13% de part d’audience, un nombre quasi-similaire chez les 15-34 ans avec 12%.

Cette augmentation des audiences pour les matchs des Tricolores est à confirmer dès le prochain rendez-vous de l’équipe de France masculine à l’EuroBasket, ce dimanche 31 août (17h) contre Israël. Une rencontre à suivre sur TMC et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891.

Le calendrier TV du premier tour :

  • Belgique – France
    📅 Jeudi 28 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Slovénie
    📅 Samedi 30 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • Israël – France
    📅 Dimanche 31 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Pologne
    📅 Mardi 2 septembre à 20h20
    📺 Sur TFX et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Islande
    📅 Jeudi 4 septembre à 13h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

coquio86- Modifié
JE COMMENCERAIS A REGARDER QUAND ILS SERONT EN FINALE!!!! PAS AVANT!!!!!
beetlejuice53
Commence à commenter à ce moment là. Stp, merci.
