France – Slovénie : un pic d’audience à 900 000 téléspectateurs pour TF1 à l’EuroBasket
Que ce soit en tribunes ou à la télévision, France – Slovénie a attiré du monde.
Après une première timide sur les ondes du groupe TF1 pour l’équipe de France masculine à l’EuroBasket (300 000 téléspectateurs contre la Belgique), l’audience monte crescendo pour les Bleus. À l’occasion de sa deuxième sortie au championnat d’Europe, la France a davantage attiré devant le petit écran. Ainsi, le groupe TF1 a communiqué que le match France – Slovénie, diffusé sur TMC et TF1+ samedi 30 août à 17h, a attiré 500 000 téléspectateurs en moyenne.
L’engouement arrive
Avec un scénario à suspense, marquée par une fin de match houleuse entre les deux sélections, l’équipe de France masculine a même failli décrocher un pic d’audience à un million de téléspectateurs (900 000). Sur la tranche de téléspectateurs 25-49 ans, TMC a réuni 13% de part d’audience, un nombre quasi-similaire chez les 15-34 ans avec 12%.
↗️L'#EuroBasket2025 en hausse
🏀Gros succès pour le choc FRANCE-SLOVENIE, #leader TNT
📌500 000 tvsp
🔝Pic à 900 000 en fin de match
Excellentes perfs sur cibles :
✅13% de PdA 25-49
🏅2° chaine Natio
✅12% de PdA 15-34
🏅2°chaine Natio pic.twitter.com/KKxsXMDzo4
— TF1 Pro (@TF1Pro) August 31, 2025
Cette augmentation des audiences pour les matchs des Tricolores est à confirmer dès le prochain rendez-vous de l’équipe de France masculine à l’EuroBasket, ce dimanche 31 août (17h) contre Israël. Une rencontre à suivre sur TMC et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891.
Le calendrier TV du premier tour :
-
Belgique – France
📅 Jeudi 28 août à 16h50
📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports
-
France – Slovénie
📅 Samedi 30 août à 16h50
📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports
-
Israël – France
📅 Dimanche 31 août à 16h50
📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports
-
France – Pologne
📅 Mardi 2 septembre à 20h20
📺 Sur TFX et TF1+ / BeIN Sports
-
France – Islande
📅 Jeudi 4 septembre à 13h50
📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports
