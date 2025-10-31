Où regarder Saint-Quentin – Nanterre, le match des retrouvailles ?

Saint-Quentin – Nanterre, c’est bien plus qu’un simple match de Betclic ELITE. Ce vendredi soir à Pierre-Ratte (20h30), les supporters du SQBB vont retrouver deux visages familiers : Julien Mahé et Mathis Dossou-Yovo, désormais dans le camp adverse. Une affiche symbolique de l’été dernier, marqué par l’échange de bancs entre Julien Mahé et Philippe Da Silva.

Les retrouvailles entre Mahé, Dossou-Yovo et le public axonais

Depuis l’annonce du calendrier, le 31 octobre est entouré en rouge sur les agendas picards. En quatre saisons, Julien Mahé a profondément marqué Saint-Quentin, redressant le club jusqu’au Top 16 de la BCL. Parti cet été pour franchir un nouveau cap avec Nanterre, le technicien breton s’apprête à retrouver « son public » et « sa salle », comme il l’a confié à L’Aisne Nouvelle :

« L’émotion sera là, forcément. L’avant-match ne sera pas simple. Quand je vais aller m’asseoir sur le banc des visiteurs, après être sorti du vestiaire, et que je vais voir certains visages, il y aura de l’émotion, c’est certain. »

Dossou-Yovo, retour sur les lieux de sa renaissance

Véritable artisan du titre de champion de France Pro B en 2023, Mathis Dossou-Yovo va lui aussi revivre une soirée particulière. MVP de cette même saison avec le SQBB, il retrouve enfin Pierre-Ratte avec un statut tout autre : joueur d’EuroLeague et champion de France avec Paris.

« J’ai hâte, parce que cette salle et ces gens ont beaucoup compté pour moi. Le plus important, c’est de tout faire pour gagner. Eux comme nous, on a la même envie. »

Le match en direct sur DAZN

La rencontre Saint-Quentin – Nanterre est à suivre en direct à 20h30 sur DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ELITE.