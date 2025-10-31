Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Où regarder Saint-Quentin – Nanterre, le match des retrouvailles ?

Betclic ELITE - Le Saint-Quentin Basket-Ball reçoit Nanterre 92 ce vendredi 31 octobre à 20h30 pour l’ouverture de la 6e journée de Betclic ELITE. Une rencontre à suivre en direct sur DAZN, entre deux clubs liés par une forte histoire commune.
|
00h00
Résumé
Écouter
Où regarder Saint-Quentin – Nanterre, le match des retrouvailles ?

Philippe Da Silva va retrouver son ancien club de Nanterre

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Saint-Quentin – Nanterre, c’est bien plus qu’un simple match de Betclic ELITE. Ce vendredi soir à Pierre-Ratte (20h30), les supporters du SQBB vont retrouver deux visages familiers : Julien Mahé et Mathis Dossou-Yovo, désormais dans le camp adverse. Une affiche symbolique de l’été dernier, marqué par l’échange de bancs entre Julien Mahé et Philippe Da Silva.

LIRE AUSSI

 

Les retrouvailles entre Mahé, Dossou-Yovo et le public axonais

Depuis l’annonce du calendrier, le 31 octobre est entouré en rouge sur les agendas picards. En quatre saisons, Julien Mahé a profondément marqué Saint-Quentin, redressant le club jusqu’au Top 16 de la BCL. Parti cet été pour franchir un nouveau cap avec Nanterre, le technicien breton s’apprête à retrouver « son public » et « sa salle », comme il l’a confié à L’Aisne Nouvelle :

« L’émotion sera là, forcément. L’avant-match ne sera pas simple. Quand je vais aller m’asseoir sur le banc des visiteurs, après être sorti du vestiaire, et que je vais voir certains visages, il y aura de l’émotion, c’est certain. »

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Dossou-Yovo, retour sur les lieux de sa renaissance

Véritable artisan du titre de champion de France Pro B en 2023, Mathis Dossou-Yovo va lui aussi revivre une soirée particulière. MVP de cette même saison avec le SQBB, il retrouve enfin Pierre-Ratte avec un statut tout autre : joueur d’EuroLeague et champion de France avec Paris.

« J’ai hâte, parce que cette salle et ces gens ont beaucoup compté pour moi. Le plus important, c’est de tout faire pour gagner. Eux comme nous, on a la même envie. »

Le match en direct sur DAZN

La rencontre Saint-Quentin – Nanterre est à suivre en direct à 20h30 sur DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ELITE.

Cliquez-ici pour vous abonner à DAZN et voir Saint-Quentin – Nanterre ce vendredi 31 octobre

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nanterre
Nanterre
Suivre
DAZN
DAZN
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Philippe Da Silva va retrouver son ancien club de Nanterre
Betclic ELITE
00h00Où regarder Saint-Quentin – Nanterre, le match des retrouvailles ?
Basketball Africa League (BAL)
00h00Alpha Kaba, de la Corée du Sud à la Libye
Nando De Colo doit s'arrêter pour trois semaines
Betclic ELITE
00h00Un arrêt longue durée pour Nando De Colo, coup dur pour l’ASVEL
Betclic ELITE
00h00Julien Mahé et Mathis Dossou-Yovo de retour à Saint-Quentin en tant qu’adversaires : « Il y aura de l’émotion, c’est certain ! »
Matthew Strazel et l'AS Monaco reçoivent le Panathinaïkos ce vendredi
EuroLeague
00h00Comment regarder Monaco – Panathinaikos gratuitement ce vendredi soir ?
Bodian Massa s'est blessé avec l'ASVEL lors du déplacement à Kaunas
Betclic ELITE
00h00Soirée cauchemar pour l’ASVEL à Kaunas : lourde défaite et deux joueurs sortis sur blessure
Stéphane Eberlin et Caen cherchent un pivot
ELITE 2
00h00Caen veut se renforcer à l’intérieur après l’arrivée de Youri Golitin
Théo Maledon a été très efficace face au Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Théo Maledon excellent lors la large victoire du Real Madrid contre le Fenerbahçe
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
ELITE 2
00h00Coup dur pour le SCABB : Maxime Yomi absent plusieurs semaines
1 / 0
Livenews NBA
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
1 / 0