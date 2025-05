Ousmane Dieng et le Thunder d’Oklahoma City qualifiés pour la finale NBA

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) disputera la finale NBA. Ce mercredi, le Français a pris part à la large victoire du Thunder d’Oklahoma City face aux Minnesota Timberwolves (124-94), dans le match 5 de la finale de la conférence Ouest. Grâce à ce succès, les jeunes pousses de Mark Daigneault remportent la série 4-1 et se qualifient pour la grande finale, treize ans après leur précédente apparition à ce stade.

Le Thunder sans pitié pour Minnesota

Dès les premières minutes, le ton a été donné. OKC a infligé un 26-9 à ses adversaires dans le premier quart-temps, profitant des maladresses adverses (17 tirs ratés sur 20 en début de match) et d’une défense aussi agressive qu’efficace. Mené par un Shai Gilgeous-Alexander encore impérial (34 points, 8 passes, 7 rebonds), le Thunder a tué tout suspense avant même la pause (65-32).

SGA lors du Game 5 : 34 PTS

7 REB

8 AST

2 STL Le MVP et MVP des Finales de Conf, jouera les Finales NBA pic.twitter.com/xayKlf5liW — NBA France (@NBAFRANCE) May 29, 2025

Côté Minnesota, Anthony Edwards (19 points) et Julius Randle (24 points) ont tenté de résister, en vain. Rudy Gobert, discret (2 points, 5 rebonds en 19 minutes), n’a jamais réellement pesé sur la rencontre.

Ousmane Dieng se montre en fin de match

Alors que les titulaires quittaient progressivement le parquet dans le quatrième quart-temps, Ousmane Dieng a pu entrer en jeu. En 4 minutes, le Lot-et-Garonnais a inscrit un panier à 3 points et délivré deux passes décisives.

Une franchise au sommet de son projet

Cette qualification vient récompenser le travail de reconstruction du Thunder entamé en 2020. Avec le plus jeune effectif de la ligue et un staff ambitieux, OKC tentera de décrocher le premier titre NBA de son histoire, après celui obtenu en 1979 sous le nom des Seattle SuperSonics. Face à eux, se dressera le vainqueur de la série entre New York et Indiana, à partir du 5 juin.

Pour Ousmane Dieng, ce sera l’occasion de devenir le premier Français à soulever le trophée Larry O’Brien depuis Tony Parker et Boris Diaw en 2014.