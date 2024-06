Pablo Laso quitte le Bayern Munich et retourne à Baskonia

Après le quatrième départ de Dusko Ivanovic de Baskonia, c’est Pablo Laso qui prend le relais au poste de coach. Le technicien espagnol s’est engagé jusqu’en 2027. Il fait son retour dans son club formateur mais cette fois-ci en tant que qu’entraîneur.

¡¡Pablo Laso vuelve a casa!! Nuevo entrenador de Baskonia hasta 2⃣0⃣2⃣7⃣ 🗞️ https://t.co/uH2fy8Kr8X Ongi etorri etxera, @pablolaso 🔵🔴 pic.twitter.com/8pscTz0h8w — Baskonia (@Baskonia) June 28, 2024

L’ancien coach du Real Madrid signe son retour en Espagne deux ans après son départ. Il faut dire que l’aventure bavaroise ne s’est pas déroulé de la meilleur des manières. Quinzième de l’EuroLeague avec 13 victoires pour 21 défaites, le Bayern ne s’est pas qualifié en playoffs. Pourtant à la tête d’un effectif prometteur, Pablo Laso et ses hommes n’ont pas réussi à accrocher le play-in. Mais le meilleur coach de l’EuroLeague 2018 repart tout de même avec un titre de champion d’Allemagne et une coupe d’Allemagne.

Pour le remplacer, la piste de Vassilis Spanoulis est privilégiée. L’ancienne vedette du basket grec pourrait n’a pas souhaité prolonger à Peristeri.

Retour aux sources pour Pablo Laso

Pablo Laso revient dans la ville où il a grandi. En effet, il est né à Vitoria et il y a débuté sa carrière de joueur professionnel. Au total, il est resté 11 ans en terre basque. Il a notamment remporté la Coupe du Roi et le titre de MVP de la compétition en 1995. 29 ans plus tard, Pablo Laso pose ses valises dans son club formateur, mais en tant qu’entraîneur. Baskonia sera désormais entrainée par sa légende locale.

D’autant plus que le projet prend une toute nouvelle forme. En effet, le club basque est parvenu à conserver Markus Howard jusqu’en 2028, il semblerait également que l’ancien Bressan Codi Miller-McIntyre poursuive l’aventure basque. La direction a aussi annoncé l’arrivée de Timothé Luwawu-Cabarrot un renfort important. Baskonia est une équipe expérimentée en EuroLeague. Passés par le play-in cette saison, les Basques ont échoué contre le Real Madrid en quarts de finale. L’arrivée de Pablo Laso doit permettre au club de Vitoria de retrouver sa compétitivité passée, après avoir manqué les playoffs de Liga Endesa.