Paris enchaîne à Gravelines-Dunkerque avec un très bon Nadir Hifi

Le Paris Basketball continue d’engranger les succès, avec un dernier en date contre Gravelines-Dunkerque (66-77). Au stade des Flandres, dans le cadre d’un match en retard de Betclic ELITE, les hommes de Tuomas Iisalo ont encore enchaîné face à une équipe mal classée, après avoir battu Blois 48 heures auparavant.

Un match en semaine à la maladresse prononcée

Une victoire permise en grande partie par la très belle prestation de Nadir Hifi (27 points à 10/14 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives pour 2 ballons perdus). L’arrière parisien s’est rappelé au bon souvenir du Portel et des Opalicos face au rival gravelinois, à coup de tirs difficiles et de changements de directions incisifs. Pour le reste, cette rencontre entre Franciliens et Nordistes aura été jouée la plupart du temps sur un faux-rythme, avec nombre de fautes offensives et de pertes de balles évitables. Rien qu’à la pause, Gravelines-Dunkerque avait perdu la bagatelle de 12 ballons, pour 21 pertes de balles au total. De son côté, Paris a cumulé 26 fautes.

Le prince de Paris a encore frappé 👑 🤯 27 PTS en 22 min pour @NadirHifi, à 10/14 aux tirs dont 4/5 à 3 PTS !#BetclicELITE @ParisBasketball pic.twitter.com/IulXzOZ0NW — LNB (@LNBofficiel) March 5, 2024

Malgré sa domination, le club de la capitale a dû attendre les dernières minutes de la partie pour se mettre définitivement à l’abri. La défense de zone et la présence au rebond offensif (22) des Gravelinois ont permis au BCM d’être encore à 5 points des Parisiens à l’entame des cinq dernières minutes (57-62, 34′). Les dernières banderilles du natif de Strasbourg ont permis d’assurer le succès au vainqueur de la Leaders Cup 2024.

Avec ce succès, Paris (4e), qui se déplacera à Dijon samedi, revient ainsi à une seule victoire d’écart de la JL Bourg (3e) et à deux victoires de l’ASVEL (2e, un match en plus). Quant à l’équipe de Jean-Christophe Prat, elle reste toujours en dehors de la zone de relégation (15e), avant la réception de Monaco dimanche.

