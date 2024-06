Deux scoops en un. C’est à peu près ce qu’est en train de signer Meridianbet en annonçant l’offre reçue par Aleksa Avramovic (1,93 m, 29 ans) de la part du Paris Basketball et de Petar Božić, dont le nom circule pour prendre la suite de Tuomas Iisalo aux destinées de l’équipe.

L’entraîneur des London Lions cette saison présente un point commun avec Avramovic : le Partizan Belgrade. En effet, Petar Božić a la particularité d’avoir joué puis entraîné – dans un rôle d’assistant – le nouveau club de Frank Ntilikina. Mais le Paris Basketball, vainqueur de l’EuroCup et de la Leaders Cup 2024, ne serait pas seul sur le dossier Avramovic. D’après d’autres journalistes, l’ASVEL serait également sur les rangs de l’international serbe, héros malheureux de la finale de la Coupe du Monde 2023.

🚨🚨Source tells me and @prvorodjeni that Aleksa Avramovic is expected to leave Partizan Belgrade!

The Serbian PG isn’t expected to stay for another year with Partizan and he’s already gaining big interest from several Euroleague teams👀 pic.twitter.com/4lEnw7Tmgp

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 24, 2024