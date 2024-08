Le circuit international du basket 3×3 reprend son cours. La parenthèse enchantée des Jeux Olympiques terminée, les basketteurs français ont repris du service de la plus belle des manières. Engagées au Masters de Lausanne (Suisse), les équipes de Paris et de Marseille se sont toutes les deux qualifiées pour les quarts de finale, qui se joueront ce samedi 17 août soir, en direct sur la chaîne Youtube FIBA 3×3.

Premier quart de la saison pour Marseille, second pour Paris

Car les deux formations tricolores ont réussi à passer les phases de poules hier soir. Marseille, qui avait déjà dû passer par les qualifications, a réussi à l’emporter face aux locaux lausannois (20-18), avant d’encaisser un revers sans importance contre Liman (18-21). Dans les deux matchs, c’est le joueur de Rouen Mathéo Cauwet qui a dominé les débats, avec 9 et 8 points. Quant à l’équipe de Paris, renforcée par la présence de deux vice-champions olympiques (Jules Rambaut et Franck Seguela, alors que Timothé Vergiat et Lucas Dussoulier vont rejoindre leurs équipes de 5×5), elle s’est aussi qualifiée pour les quarts. Paul Djoko et Hugo Suhard complètent l’effectif parisien. Et c’est justement ce dernier qui a donné la qualification aux siens contre Barcelone avec le tir de la victoire, concluant un match sur-dominé par Franck Seguela (15 points). Les Tricolores avaient battu plus tôt dans la soirée la formation lituanienne de Raudondvaris, qui contenait aussi deux médaillés olympiques.

En quarts de finale, Paris affrontera l’équipe tête de série n°1, Vienne (18h40). Quant à Marseille, ils feront face aux Lettons de Kandava Turiba (18h05).