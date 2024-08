Les premiers basketteurs français médaillés à Paris ont eu le temps de redescendre. Crucifiés en prolongations de la finale contre les Pays-Bas, l’équipe de France de 3×3 s’est adjugée la médaille d’argent, la première de son histoire.

Alors forcément, ce résultat va faire date dans l’histoire de la discipline, qui cherche à se développer en France. Ce qui était aussi un des objectifs du quatuor composé de Timothé Vergiat, Lucas Dussoulier, Franck Seguela et Jules Rambaut. Invité avec Dussoulier dans une émission proposée par Trashtalk, le premier d’entre eux, Timothé Vergiat, s’est d’ailleurs exprimé sur ces enjeux :

« On a vu beaucoup de gens qui nous disent : « On ne connaissait pas la discipline, mais on a commencé à regarder, et on ne pouvait plus s’arrêter. C’est trop bien, ça enchaîne, ça va vite, on a adoré. » Nous (Vergiat et Lucas Dussoulier) on est en 3×3 que l’été, mais pour les gens qui sont professionnels de la discipline, je pense à Franck et Jules, c’était un enjeu majeur.

La Fédération a mis beaucoup d’argent pour avoir une bonne équipe, ils ont créé une équipe pro depuis deux ans, ils ont mis les moyens pour se qualifier aux J.O et ensuite pour être performant. Et là le fait qu’on soit vus autant, ça permet à la Fédération de concrétiser leur investissement. C’était un des enjeux, outre la médaille, de promouvoir la discipline. Je pense que nous sur le terrain on n’a rien à se reprocher. Maintenant il faut surfer sur ça. »