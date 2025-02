Paris hésite à libérer Enzo Shahrvin, sollicité par trois clubs

Enzo Shahrvin (2,01 m, 22 ans) ne joue plus à Paris, ou presque. Une situation qui se prolonge après celle de la saison 2023-2024. De quoi freiner le développement de ce petit intérieur musculeux et bondissant, qui avait montré un beau potentiel auparavant du côté de l’Élan béarnais.

Gravelines, Le Mans et Saint-Quentin se sont renseignés

Ainsi, l’idée pour lui était de trouver un accord avec le club de la capitale afin de rejoindre un projet où il pourrait prendre part plus régulièrement aux matches. Ces dernières semaines, le BCM Gravelines-Dunkerque, le Saint-Quentin Basketball et Le Mans Sarthe Basket se sont renseignés. Mais le Paris Basketball est dans l’hésitation concernant ce dossier.

Le départ de Michael Kessens a mis en lumière le manque de joueurs formés localement (JFL) de l’effectif parisien. Ne pouvait aligner inscrire sur la feuille de marque que six étrangers au maximum par rencontre, le staff devait systématiquement s’appuyer sur Nadir Hifi, Yakuba Ouattara, Léopold Cavalière et Bandja Sy sur le matches de Betclic ÉLITE. La signature de Mathis Dossou-Yovo a permis de donner plus de marge de manœuvre. Seulement le départ d’Enzo Shahrvin (2,5 points et 4,4 rebonds en 12 minutes de moyenne sur 15 entrées en Betclic ÉLITE, six passages en EuroLeague) reviendrait à se mettre sous pression numériquement alors que le calendrier de la fin de saison s’annonce chargé. De quoi faire tergiverser la direction sportive du Paris Basketball. Alors Enzo Shahrvin, partira, partira pas ?