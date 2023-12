Paris, maître des Wolves Vilnius : +58 en deux matchs !

EuroCup - Le Paris Basketball se plaît visiblement à affronter son pendant lituanien, la jeune équipe de Wolves Vilnius. Après avoir déjà infligé une sérieuse défaite au match aller (105-78), le club de la capitale a récidivé ce mercredi (79-110).

Les projets du Paris Basketball et Wolves Vilnius sont assez semblables. Les deux équipes sont des projets jeunes (2018 pour Paris, 2022 pour Vilnius) avec de riches propriétaires à leur tête (Eric Schwartz côté Paris et Gediminas Ziemelis côté Vilnius). Mais visiblement, le club de la capitale veut garder l’ascendant sur les nouvelles équipes en vogue que sont Wolves Vilnius ou encore Londres. Après avoir déjà infligés une déculottée au match aller aux Lituaniens (105-78), T.J. Shorts et ses coéquipiers ont récidivé ce mercredi en EuroCup (79-110).

Trois minutes et Paris s’envole en Lituanie

Un peu moins de 3 minutes, c’est le temps qu’il a fallu à Paris pour faire cavalier seul en Lituanie. À partir de 13-9 en faveur de Vilnius, le club de la capitale a activé son mode favori : le rouleau-compresseur. Auteur d’un 0-17 pour reprendre les commandes de la partie (13-26, 11′), le leader du groupe A n’a ensuite plus jamais revu les Wolves. Dans le sillage d’un T.J. Shorts beaucoup plus en verve que dimanche dernier à Monaco (24 points et 11 passes décisives), Paris a creusé un écart déjà gigantesque en 2e quart-temps (26-51, 16′). Avec une adresse extérieure au rendez-vous (16/32 à 3-points) l’équipe de Tuomas Iisalo a pu tranquillement gérer son large avantage en seconde période, l’écart ne descendant jamais sous les 18 points d’avance. Tout le monde a pu participer à la fête, à l’image d’un Mohamed Diawara auteur de 9 points en à peine deux minutes dans une fin de match sans enjeu.

