Paris – Monaco diffusé en clair : où regarder gratuitement le choc français de l’EuroLeague ?

Double ration de Paris – Monaco en clair cette semaine ! Alors que la version Betclic ÉLITE sera visible sur DAZN dimanche soir, le choc version EuroLeague est programmé ce mercredi à 20h30.

Diffusé, comme d’habitude, sur les canaux de SKWEEK ce mercredi soir, le match entre le Paris Basketball et l’AS Monaco sera également disponible gratuitement sur TVMonaco, avec notamment Laurent Sciarra aux commentaires.

Aux confins des divers opérateurs (canal 900 de la Freebox, 412 d’Orange, 125 de MyCanal, 500 de Bouygues, 511 de SFR), la chaîne TVMonaco est bien sûr visible depuis son site Internet.

L’œil de Yakuba Ouattara sur le match

« On connaît bien Monaco », confie l’ex-capitaine monégasque Yakuba Ouattara, passé dans le camp ennemi l’été dernier, à la Ligue Nationale de Basket. « Après, avoir gagné deux matchs, ça veut tout et rien dire à la fois. Ça montre que oui, on a les capacités pour les battre, mais c’est aussi le passé. Et une équipe comme Monaco est tellement talentueuse qu’il ne faut pas les laisser se mettre en confiance. C’est tout plein de facteurs qu’il faut qu’on arrive à maîtriser et qu’on donne le meilleur de nous même ce jour-là et qu’on propose le meilleur jeu possible ce jour-là. Je pense que cette équipe-là est très redoutable. »