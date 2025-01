Paris tombe avec les honneurs chez le Partizan Belgrade

En avance sur le reste de l’EuroLeague pour la 23e journée, le Paris Basketball aurait pu se donner un souffle d’air sur une meute qui ne cherche qu’à faire dégringoler la sensation de la première partie de saison. Mais chez le Partizan Belgrade, le club de la capitale a eu le souffle trop court en fin de match pour sortir de la Stark Arena en vainqueur (92-86).

Partizan secure a valuable win at home as they get the better head to head also against Paris Basketball! #EveryGameMatters pic.twitter.com/OmWiAXX4hI

À l’image de ses dernières sorties, le Paris Basketball a pourtant effectué une bonne entame de match à Belgrade (26-34, 10′), Embarqué dans une rencontre offensive comme l’apprécie Paris, cela a visiblement également plu au champion du monde allemand Isaac Bonga (28 d’évaluation au total), qui a maintenu en vie le Partizan avec ses 15 points à 100% aux tirs en première période. En tête à la mi-temps en ayant repris l’avantage au score en milieu de 2e quart-temps, l’équipe de Zeljko Obradovic a ensuite quasiment toujours fait la course devant.

Sans jamais distancer Paris pour autant, les deux équipes se rendant panier pour panier dans le 3e quart-temps. Ce n’est qu’à la toute fin de cette période que le Partizan a commencé à se détacher, continuant notamment à surfer sur son énorme adresse extérieure du soir (14/27 contre 5 réussites de moins pour Paris avec le même nombre de tentatives), à l’image des deux tirs chanceux à 3-points d’Aleksej Pokusevski (6 points) dans les dix dernières minutes. Lentement mais irrémédiablement, le Partizan Belgrade s’est dirigé vers la victoire contre le Paris Basketball (92-86).

La bonne prestation de T.J. Shorts (19 points à 8/12, avec 3 passes décisives pour 3 ballons perdus) n’a pas suffi en Serbie. Son acolyte Nadir Hifi n’a pas connu son habituelle réussite lointaine (13 points mais 1/8 à 3-points).

TJ Shorts with a huge offensive performance in Belgrade, unfortunately for him it wasn't enough to get a win against an in form Partizan team! 👏@ParisBasketball

19 PTS I 6/9 2FG I 2/3 3FG I 3 AST pic.twitter.com/5SkTDtNlLs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 22, 2025