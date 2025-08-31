Recherche
NCAA

Parmi les meilleurs marqueurs français de NCAA, Sami Pissis transfère vers Alabama A&M

NCAA - Le combo guard français Sami Pissis va une nouvelle fois changer d'université après avoir cartonné avec New Hampshire. Convoité par de gros programmes, il signe finalement avec les Bulldogs d'Alabama A&M, où un rôle de leader devrait l'attendre pour encore plus exploser.
|
00h00
Résumé
Écouter
Parmi les meilleurs marqueurs français de NCAA, Sami Pissis transfère vers Alabama A&M

Le visuel d’annonce de son engagement avec les Bulldogs

Crédit photo : Instagram Sami Pissis

Troisième saison en NCAA et troisième université différente pour Sami Pissis (1,90 m, 22 ans). Le meneur parisien, qui est passé par Levallois des U13 jusqu’aux U15 avant de s’envoler vers un long parcours américain, va encore changer d’environnement. Une première année universitaire avec Southeastern Louisiana en 2022/23 où il avait joué avec son frère Mehdi, un passage en Junior College l’année suivante pour retrouver un rôle majeur, puis une seconde année en NCAA avec New Hampshire en 2024/25.

C’est lors de celle-ci qu’il a explosé, en marquant 16,4 points à 34,9% aux tirs (dont 30% à 3-points), 3,7 rebonds et 2,8 passes décisives en 24 minutes de moyenne. On peut noter des cartons à 33, 30 ou 27 points durant la saison. Des performances qui lui ont valu une place dans la All-Conference Third Team de l’America East. Le super-scoreur tricolore n’a pas empêché les Wildcats d’être éliminés en quarts de finale des playoffs de sa conférence début mars.

De gros programmes étaient intéressés

Pour cette nouvelle saison 2025/26, le jeune de la génération 2003 est entré dans le portail des transferts. Il y a eu plusieurs semaines de discussions, avec notamment l’intérêt de gros programmes comme Gonzaga, Washington State ou encore New Mexico, selon Athlon Sports.

Pissis a finalement annoncé son engagement (“commitment”) avec les Bulldogs d’Alabama A&M. Le site de l’université confirme sa présence, avec le n°3 en numéro de maillot. Celui qui se revendique comme un “vrai meneur” sur ses réseaux va donc rester sur la côte Est, mais passer du Nord au Sud vers le campus situé à Huntsville. Une année senior l’attend avec de grosses responsabilités, maintenant qu’il a fait ses preuves en NCAA. D’autant plus qu’il arrive dans une université d’Alabama A&M qui sort d’une saison cauchemardesque avec 10 victoires pour 22 défaites, et lance une reconstruction. Il a tout pour devenir le leader de l’équipe, et ainsi se montrer encore un peu plus pour assurer son avenir.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
