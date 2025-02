Patrick Beverley suspendu par l’Hapoël Tel-Aviv

L’Hapoël Tel-Aviv a annoncé ce dimanche 2 février sa décision de suspendre Patrick Beverley pour « une durée indéterminée ». Quelques heures auparavant, le média BasketNews révélait déjà l’information, avec également la cause possible de la suspension : un désaccord avec l’entraîneur de l’équipe, Dimitris Itoudis.

La brouille entre Patrick Beverley et Dimitris Itoudis serait liée à la défaite en championnat contre l’Hapoël Beer Sheva (82-83) ce samedi 1er février. Titulaire, le meneur a joué 9 minutes en première période, avant de ne plus apparaître lors du second acte. Pourquoi cette décision ? « Parce que je suis le coach. Je n’ai pas à donner d’explications », répondait de manière laconique le technicien grec en conférence de presse.

Parmi les recrues phares de l’Hapoël Tel-Aviv à l’été 2024, Patrick Beverley avait ainsi effectué son retour en Europe après une dizaine de saisons en NBA. L’ancien joueur des Houston Rockets notamment tourne à plus de 10 points et 4 passes décisives en 25 minutes de moyenne en EuroCup.