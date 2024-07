Le gros coup de l’Hapoël Tel-Aviv : Patrick Beverley débarque en Israël !

Patrick Beverley est de retour là où tout a commencé pour lui professionnellement, en Europe. Joueur NBA ces dix dernières années, le meneur de jeu américain quitte l’Association pour rejoindre l’Hapoël Tel-Aviv. Joueur charismatique, n’ayant pas sa langue dans sa poche, Patrick Beverley a anticipé l’annonce officielle du club israélien. Sur les réseaux sociaux, il a évoqué une offre « qu’il ne pouvait pas refuser ».

BREAKING: @patbev21 is headed to Europe. “They gave me everything I asked for… I couldn’t refuse.” Says Pat Bev

He plans to sign with Hapoel Tel Aviv BC

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 16, 2024