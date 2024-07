L’ancien Strasbourgeois Ish Wainright s’engage avec l’Hapoël Tel-Aviv

Après un retour en NBA à Portland, Ish Wainright (1,95 m, 29 ans) traverse l’Atlantique et pose ses valises à l’Hapoël Tel-Aviv. Le poste 4/3 est de retour en Europe, trois ans après son départ de Strasbourg pour la NBA. A la SIG en 2020-2021, l’ancien joueur de football américain avait notamment atteint le Final 8 de la BCL. Il tournait dans cette compétition à 10,1 points à 51,4% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 2,3 passes décisives en 27 minutes de jeu.

Il remplacera sur le poste 4 Jaylen Hoard, lui qui est parti chez le rival, le Maccabi Tel-Aviv. Petit intérieur très mobile et bon défenseur, il épaulera la recrue surprise du secteur intérieur de l’Hapoël, à savoir Johnathan Motley (2,06 m, 29 ans). Depuis son départ de Strasbourg, Ish Wainright a évolué en NBA, à Phoenix et Portland. Il a disputé 116 rencontres, pour 3,3 points à 37,2% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 0,6 passe décisive en 11 minutes.