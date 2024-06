Noam Yaacov quitte l’ASVEL pour s’engager à l’Hapoël Tel-Aviv

L’Hapoël Tel-Aviv a officialisé la signature de Noam Yaacov (1,85 m, 19 ans) pour la saison 2024-2025. Comme annoncé, le meneur israélo-danois quitte donc l’ASVEL, club qu’il a rejoint à 16 ans.

Après avoir été formé au Danemark, jusqu’à ses 13 ans, Noam Yaacov a émigré en Israël pour vivre chez ses grands-parents au kibboutz Hogan. Rapidement vu avec l’équipe professionnelle de l’Hapoel Emek Hafer, il a signé à l’ASVEL en 2021 pour évoluer en Espoirs puis chez les pros, avec un prêt à l’Hapoël Jérusalem en deuxième partie de saison 2022-2023. En mal de temps de jeu en Betclic ELITE, Noam Yaacov retourne une nouvelle fois en Israël, chez le finaliste des playoffs de Winner League et quart de finaliste de l’EuroCup. Un club qui a perdu Jaylen Hoard mais a récupéré le pivot Johnathan Motley.

« Noam est l’un des joueurs les plus talentueux d’Europe, assure son futur coach Stefanos Dedas. Il a une grande passion pour le basketball et un grand amour pour notre club, où il aura l’opportunité de continuer à améliorer ses capacités en jouant à les niveaux les plus élevés que nous visons. »