Johnathan Motley quitte à la surprise générale l’EuroLeague : direction l’Hapoël Tel-Aviv

L’Hapoël Tel-Aviv a officialisé la venue du pivot Johnathan Motley (2,06 m, 29 ans). Le joueur a signé un contrat de deux saisons avec le club israélien.

ג'ונתן מוטלי חתם בהפועל "שלמה" תל אביב לשנתיים הקרובות: "החתמה שמבהירה עד כמה גבוהות השאיפות שלנו". מוטלי, 29, 2.06 שיחק בעונה החולפת בפנרבחצ'ה והעמיד ממוצעים מרשימים של 14.5 נקודות ו-4.9 ריבאונדים בליגה הטורקית שבה קבוצתו זכתה באליפות ובגביע, וממוצעים מרשימים לא פחות של 11.2… pic.twitter.com/PqKFRUzY1g — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) June 25, 2024

Deux grosses saisons à Fenerbahçe

Voilà en tout cas un transfert auquel on ne s’attendait pas en EuroLeague ! Auteur d’une nouvelle saison convaincante avec Fenerbahçe pour son 2e exercice dans la capitale turque, le pivot américain tournait à 14,5 points et 4,9 rebonds en 20 minutes de jeu en moyenne dans le championnat turc. Malgré une élimination en demi-finale du Final Four de l’Euroleague face au Panathinaïkos, futur vainqueur, il a réalisé une campagne européenne là-aussi intéressante avec 11,2 points et 4,2 rebonds.

Cependant, une blessure au mollet l’avait handicapé en cette fin de saison, l’empêchant notamment de prendre part aux quatre premiers matchs de la série des quarts de finale contre Monaco. Pris à défaut par ses problèmes de fautes, Johnathan Motley était pourtant un des éléments forts du club stambouliote cette saison. Mais après Nick Calathes et très certainement Nathan Sestina, le Fener perd donc un nouveau joueur important de son effectif, vainqueur du championnat et de la Coupe de Turquie cette saison.

Passé par la NBA notamment aux Dallas Mavericks et aux Clippers de Los Angeles, Johnathan Motley a commencé son expérience européenne au Lokomotiv Kuban. Dominant pour sa découverte de l’Europe, notamment en EuroCup (21,2 points et 7 rebonds en 26 minutes de jeu), Johnathan Motley va donc y regoûter avec l’Hapoël Tev-Aviv.