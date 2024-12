Paul Lacombe de retour au Rhénus, sans rancune : « Hâte de revoir une salle que j’adore ! »

Au printemps dernier, Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans) ne faisait pas mystère de ses intentions estivales. « Ma priorité, c’est de prolonger à la SIG », disait-il aux DNA. Mais la réalité du marché est passé par là, avec de trop grands écarts financiers entre les deux parties et un joueur parti vexé de Strasbourg, sans le moindre coup de fil des dirigeants malgré son statut d’historique. « Je suis déçu par la forme », avouait-il, toujours dans les colonnes des DNA.

Presque six mois après cet épisode, l’international français va effectuer son retour au Rhénus ce jeudi à l’occasion de la 14e journée de Betclic ÉLITE. Embauché pour deux ans par Nanterre, alors qu’il a tenté d’explorer ses options à l’étranger entre temps, le Lyonnais a digéré son amertume vis-à-vis de la SIG et se dit impatient, toujours au micro des Dernières Nouvelles d’Alsace, de retrouver son ancien public, qui devrait lui réserver une belle ovation.

« Depuis mon départ à Nanterre, on a pu discuter avec des dirigeants de la SIG, Franklin Tellier (le directeur général), Christophe Lasvigne (le président). Et je ne suis pas rancunier. J’ai toujours eu le plus grand respect pour la SIG et j’ai hâte de revoir plein d’amis, une salle que j’adore. D’ailleurs, j’y serai en famille puisqu’on a prévu quelques jours en Alsace après. »