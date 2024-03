Paul Lacombe : « Le plus gros regret est d’avoir lâché des matches auparavant »

Strasbourg y a cru mardi soir contre Tofas Bursa. La SIG devait s’imposer d’au moins 24 points face à la formation turque et compter sur une victoire de Malaga face à Cholet dans le même temps.

Les Alsaciens se sont approchés de ce résultat, comptant jusqu’à 20 points d’avance. Mais finalement, fatigués après un gros week-end de Coupe de France, ils n’ont fini qu’avec 13 points d’avance (78-65). Ce n’est donc pas suffisant pour atteindre les quarts de finale. Malgré cela, Paul Lacombe était fier de son équipe après la rencontre :

« L’idée de jouer vraiment étape par étape, d’essayer d’haranguer la foule et de l’emmener avec nous. C’est ce qu’on a bien fait pendant trois quart-temps, même plus parce que quand on est à +20 donc à -4 dans le global à quelques minutes de la fin c’est ce qu’on était vraiment là où on voulait être. Mais à la fin plus de gaz, on n’avait plus de gaz, il y avait une panne de courant j’ai l’impression. On a tous essayé. Phil (Booth) a essayé, Quinton (Hooker) a essayé, j’ai essayé, Tyrus (McGee) a essayé… Ce n’était pas évident mais en toute honnêteté c’est bien d’avoir fait ça. On sortait d’une grosse perf et en général on s’écroule après une grosse perf’. Là on ne s’est pas écroulé, bien au contraire, on a joué plus que les yeux dans les yeux cette équipe, on est vraiment allé là où on voulait être. Je retiendrai encore ce (mardi) soir les 20 passes décisives qu’on a fait, les 14 rebonds off qu’on a pris. Le coach avait insisté là-dessus, de se partager la balle et d’aller au rebond offensif. On a plutôt bien fait et voilà, il nous a pas manqué grand-chose. »

Sortie de la BCL, la SIG Strasbourg va pouvoir maintenant se concentrer sur le championnat. L’équipe de Massimo Canciellieri est neuvième avec 12 victoires et 13 défaites. Elle aspire à se qualifier en playoffs mais aussi remporter la Coupe de France, avec une finale à jouer contre Dijon le 27 avril.

« On a un gros mois de mars encore, que ce soit le match à Monaco ou l’ASVEL derrière. On a besoin de récupérer un peu mais en même temps on peut pas se permettre de trop récupérer parce qu’on a encore quelque chose à faire en championnat. On va mettre la Coupe de France entre parenthèses. D’un autre côté se laisser cet objectif (de la Coupe de France) pas trop loin, essayer de jouer bien, gagner des matchs pour arriver le plus en confiance possible pour cet objectif maintenant qui est peut-être le principal, je ne sais pas, mais en tout cas qui nous donne un point d’honneur pour cette fin de saison. Je tiens à souligner que si on veut être le plus préparé possible pour ce rendez-vous, il faudra gagner des matchs avant, que ce soit Monaco ou l’ASVEL. Il faut au moins essayer de tout donner comme on a très bien fait ces derniers temps. Même si on a eu un coup de moins bien à Nancy, tout n’était pas à jeter. L’image qu’on montre en ce moment est de mieux et c’est important de surfer là dessus. Donc se reposer oui mais pas trop non plus. »

Si Strasbourg ne s’est pas qualifié pour les quarts de finale de la BCL, ce n’est pas à cause de son match de ce mardi 19 mars. Non, les raisons de cette élimination remontent aux matches précédents dans ce deuxième tour.

« Le plus gros regret pour moi c’est d’avoir lâché des matches auparavant. En toute honnêteté, on n’est pas des mauvais gars, il n’y a pas des gars qui ont dit ‘bon allez vas-y on lâche affaire’. Le plus gros regret, ça serait peut-être à Cholet au match aller. On est à +8, +10 et on s’écroule complètement dans le dernier quart-temps. Si on gagne celui-là, on est à une victoire de plus que tout le monde et on passe. Pour moi, le match de ce soir n’est pas un regret, bien au contraire, ce n’est que du positif parce qu’on est vraiment allé là où on voulait. Il nous a manqué les 5 minutes. Ce ne sont que de bonnes choses. »

En tout cas, Strasbourg semble être une équipe très compétitive sur cette fin d’hiver / début de printemps. « Le retour de Léo (Cavalière) nous fait énormément de bien et ça va nous aider jusqu’à la fin, poursuit Paul Lacombe. Et aussi l’apport de Boris (Dallo) qui nous a fait beaucoup de bien que ce soit contre Nancy en Coupe de France ou contre Cholet en BCL. Il prend de plus en plus ses marques. » Strasbourg va maintenant préparer le déplacement à Monaco de ce dimanche 24 avril.