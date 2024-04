Peristeri et Tofas Bursa décrochent un match 3 en quarts de la BCL

Peristeri et Tofas Bursa sont parvenus à décrocher un match 3 en quarts de finale de la Ligue des Champions (BCL). La veille, les formations espagnoles de Malaga et Murcie avaient validé leur qualification pour le Final Four, qui aura lieu à Belgrade.

A domicile, Peristeri a largement dominé Bonn, champion en titre, dans le match 2 (90-62). Le club grec a été porté par Joe Ragland. L’Américain a scoré 21 points à 9/13 aux tirs, capté 3 rebonds et distribué 9 passes pour finir avec 27 d’évaluation. Le match 3, synonyme d’épilogue, se jouera à Bonn mardi 16 avril. L’équipe allemande est coachée par Roel Moors, entraîneur belge passé par l’ASVEL (en 2006-2007) au cours de sa carrière de joueur.

Dans l’autre match de ce mercredi 10 avril, Tofas Bursa s’est adjugé le match 2 contre Tenerife (90-81), et ce, malgré les 34 points de Kyle Guy côté espagnol. Les Turcs se sont appuyés sur un trio américain composé de l’ancien joueur de Monaco et Nanterre J.J. O’brien, Caleb Homesley et Cassius Winston. A eux trois, ils ont marqué 66 points, soit plus des deux tiers des points de l’équipe. Ils comptabilisent également 74 d’évaluation, presque deux tiers du total turc (110). Le match 3 se disputera à Tenerife, le mercredi 17 avril.

𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐚 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝟑! Caleb Homesley catches fire in the fourth to send the #BasketballCL Quarter-Finals series back to the Canary Islands for the do-or-die matchup 👀 #RoadtoBelgrade pic.twitter.com/lN3lFyhxYs — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 10, 2024

Les vainqueurs des belles, s’affronteront en demi-finale du Final Four, à Belgrade, qui se déroule du 26 au 28 avril.