Perth et Alex Sarr entrent bien dans leurs playoffs

Les Perth Wildcats d’Alexandre Sarr ont remporté leur premier match des playoffs de National Basketball League (NBL) ce vendredi 8 mars. A domicile face aux Tasmania JackJumpers, ils ont remporté le match aller 89 à 81 devant 10 624 spectateurs. Indécis jusqu’au bout, le match a tourné à la faveur des locaux avec un 10 à 2 au milieu du dernier quart-temps (de 67-70 à 77-72).



Au relai de l’homme du match Keanu Pinder (25 points à 7/12 aux tirs et 7 rebonds en 25 minutes), Alexandre Sarr (2,16 m, 18 ans) s’est montré productif. En bout de chaîne, le Toulousain a réalisé plusieurs dunks à un contre zéro. En 13 minutes de temps de jeu, il a eu le temps de cumuler 9 points à 3/4 aux tirs (dont 0/1 à 3-points) et 3/4 aux lancers francs, 2 rebonds et 3 contres.

Le match retour aura lieu à Glenorchy, chez les JackJumpers, dès ce lundi 11 mars. L’équipe remportant deux matches jouera ensuite les finales face au vainqueur de la série entre Melbourne et Illawara. Melbourne mène pour le moment une manche à zéro.