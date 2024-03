Alexandre Sarr à l’assaut de ses premiers playoffs en NBL

À trois mois et demi de la Draft, Alexandre Sarr (2,16 m, 18 ans) est annoncé sur le podium dans la plupart des mocks. Mais d’ici là, il va devoir jouer les premiers playoffs de sa jeune carrière professionnelle. Ces derniers seront d’ailleurs déterminants pour sa place à la Draft. Dès ce vendredi 8 mars, les Perth Wildcats débutent leurs phases finales de NBL, après trois semaines sans jouer. Les seconds du classement de saison régulière vont faire face aux troisièmes, les Tasmania JackJumpers, pour une place en finale.

Objectif concentration et impact dans la raquette pour Sarr

Menés par l’ancien chalonnais Jordon Crawford, l’équipe de Tasmanie joue à un rythme lent. Elle défend fort et laisse peu de rebonds aux adversaires. Les Wildcats vont donc devoir batailler dans la raquette, où Alexandre Sarr aura son rôle à jouer. D’autant plus qu’il faudra limiter le pivot australien Will Magnay, auteur d’un énorme match à 25 points et 10 rebonds en play-in contre les Hawks. Le Français devra être concentré et impactant sur des courtes séquences de jeu. Il a joué trois fois contre les JackJumpers cette saison – dont son premier et dernier match. Pour des statistiques de 11,0 points à 70,5% aux tirs (dont 50% à 3-points), 3,7 rebonds, 1,7 passe décisive et 2,0 contres en 17 minutes de moyenne. Les Wildcats ont gagné deux de ces trois confrontations.

A significant audience of NBA executives in Tasmania came to watch Alex Sarr in Perth's regular season finale. 17 points, 4 rebounds, 2 assists, 2 blocks in 21 minutes for the projected No. 2 pick. pic.twitter.com/n0aduxILQf — Jonathan Givony (@DraftExpress) February 18, 2024

En playoffs, Sarr sera le pivot remplaçant derrière Keanu Pinder, comme il l’a été toute la saison. Son coach John Rillie compte sur lui et les autres joueurs du banc pour « accroître leur avance » ou « changer le momentum. » En conférence de presse, le jeune français, remis de sa blessure à la hanche, s’est dit « prêt à être productif en playoffs », tout en expliquant avoir travaillé sur « son jeu et son endurance » en vue de ces derniers. Son entraîneur physique Zéba Traoré, avec qui il travaille depuis ses 11 ans, l’a d’ailleurs rejoint à Perth.

Avantage du terrain

Lors de la cérémonie des NBL Awards qui a recompensé du MVP son coéquipier Bryce Cotton – et où il n’est étrangement pas reparti avec le trophée de la “Next Generation” – Sarr a dit avoir hâte de jouer devant son public, la Red Army, qui « nous apporte beaucoup d’énergie ». Ce public crée une des ambiances les plus chaudes du championnat australien. Notamment en playoffs, où les Wildcats ont remporté 10 titres dans leur histoire. Une fois n’est pas coutume, ces derniers vont avoir l’avantage du terrain dans cette série au meilleur des 3 matchs. La première opposition aura lieu ce vendredi 8 mars à 11h30 heure française, à la Perth Arena. Espérons pour Alexandre Sarr et les siens une issue différente des New Zealand Breakers de Rayan Rupert en 2023. Ils avaient échoué en finale, où le Français avait vu son temps de jeu réduit à peau de chagrin.