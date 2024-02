Alexandre Sarr et d’anciens meneurs de Betclic ELITE débutent les playoffs en Australie

Les playoffs de la NBL (National Basketball League) débutent ce mercredi 28 février. Un Français, Alexandre Sarr, et plusieurs anciens joueurs du championnat de France, vont y participer. Petit tour d’horizon.

Alexandre Sarr et les Perth Wildcats attendent leur adversaire

Ayant finis 2es de la saison régulière, les Perth Wildcats d’Alexandre Sarr attendent leur adversaire en demi-finales. Le pivot français, attendu très haut à la Draft NBA 2024, a réalisé un bon exercice de régulière malgré un temps de jeu restreint. Blessé au mois de janvier, le jeune intérieur a su bien revenir. En 24 matchs, il a compilé 9,7 points, 4,4 rebonds, 1,3 contre et 1,1 perte de balle en 17 minutes de jeu en moyenne.

Melbourne United est l’autre équipe déjà qualifiée pour les demi-finales, avec comme leader le shooteur australien Chris Goulding. Joueur iconique du championnat australien, l’ailier était venu réaliser une pige de quelques semaines au Paris Basketball la saison dernière sous l’ère Will Weaver. Le vétéran (35 ans) est le meilleur marqueur de son équipe (16,9 points par match) avec un excellent pourcentage de 39,8% à 3-points.

Parker Jackson-Cartwright a failli décrocher un 4e titre de MVP

Outre ces deux équipes déjà qualifiées pour le dernier carré, quatre autres vont tenter de les y rejoindre. On retrouve notamment les New Zealand Breakers et l’ancien joueur de Saint-Quentin et l’ASVEL, Parker Jackson-Cartwright. Déjà élu MVP de Pro B, du championnat britannique et allemand, le petit meneur était également en lice pour devenir le meilleur joueur du championnat australien cette saison (ndlr : il a fini dans les finalistes). Son équipe, où Ousmane Dieng, Hugo Besson et Rayan Rupert sont déjà passés, sera opposé aux Sydney Kings d’un certain D.J. Hogg, passé par Cholet en 2021-22.

Enfin, dans l’autre rencontre pour tenter de se hisser en demi-finales, les Tasmania Jackjumpers seront opposés aux Illawara Hawks. Le vainqueur de cette rencontre rencontrera la formation d’Alexandre Sarr. L’équipe de l’île de Tasmanie est dirigée à la mène par Jordon Crawford, meilleur marqueur avec 16,9 points par match. Le meneur a évolué à l’Élan Chalon durant la saison 2020-2021 (13 points par match en 21 minutes de jeu), douloureuse pour le club bourguignon avec une descente en Pro B à l’issue de celle-ci.