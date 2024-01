Alexandre Sarr devrait revenir de blessure cette semaine

À maintenant 5 mois de la Draft NBA, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est toujours en pôle position pour être sélectionné avec le premier choix. Le jeune français bénéficie d’une cuvée plutôt faible qui lui assure, sauf catastrophe, une place dans le top 5. Cette catastrophe a d’ailleurs été évitée dernièrement. Le 28 décembre, lors d’un match de ses Perth Wildcats contre Adelaïde (victoire 100-82), Sarr a glissé sur le parquet et sa jambe s’est tordue de manière inquiétante. Plus de peur que de mal finalement, puisqu’il s’est relevé rapidement et a continué à jouer. Mais quelques jours plus tard, les Wildcats lui diagnostiquaient une blessure à la hanche qui allait le tenir éloigné des parquets pendant 2 à 3 semaines.

Depuis, Sarr a suivi le protocole des médecins et est dans les temps anticipés pour se rétablir. Son coach John Rillie a donné des nouvelles rassurantes auprès des médias australiens : « Il progresse dans la bonne direction. Tout le monde autour de lui ainsi que lui-même sont conscients de son avenir. Donc il doit être vraiment prêt avant de revenir sur les parquets… C’est plus probable qu’il reprenne la semaine prochaine. Il a fait de bons progrès cette semaine ». D’abord annoncée pour le 13 janvier, sa date de retour serait donc finalement le 19. Les Wildcats (2e du classement) recevront à domicile les Brisbane Bullets (5e). Et auront bien besoin de Sarr pour conforter leur place dans le top 2, synonyme de qualification directe en demi-finale des playoffs.

Pas d’impact sur la Draft

En ce qui concerne la place du Français à la Draft, cette blessure ne devrait pas l’affecter plus que ça. Dans sa position, certains comme LaMelo Ball ou Josh Giddey avaient mis un terme prématurément à leur saison en NBL. Ce n’est pas le cas de Sarr, trop compétitif pour cela. Le shutdown de sa saison n’a pas été une option, d’autant plus pour une blessure finalement relativement bénigne. En conférence de presse quelques semaines avant sa blessure, il exprimait à quel point il « prenait du plaisir à se battre pour un objectif. C’est la première fois de ma vie que je fais partie d’une ligue où j’essaie vraiment de gagner quelque chose à la fin. »

Dans une équipe qui peut aller chercher le titre, le Toulousain marche finalement sur les traces de Rayan Rupert. L’actuel joueur des Blazers en NBA avait perdu en finale de NBL avec les New Zealand Breakers l’année dernière. Reste à voir si Sarr aura un temps de jeu plus conséquent en playoffs que son aîné. Celui-ci avait été mis de côté sur les derniers matchs.