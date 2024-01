Alexandre Sarr touché à la hanche

Alexandre Sarr (2,13 m, 18 ans) va devoir s’arrêter pendant deux à trois semaines. Le 28 décembre, le potentiel n°1 de la Draft s’est blessé à la hanche indique ESPN et son club, les Perth Wildcats.

Sur ce match gagné à Adelaïde (82-100), il avait inscrit 12 points en 13 minutes de jeu. Plus tôt cette semaine, ESPN l’a classé à la première place de sa dernière mock-Draft. Après 18 matches de National Basketball League, le Toulousain tourne à 9,8 points à 48,8% de réussite aux tirs (dont 28,3% à 3-points), 4,8 rebonds, 1 passe décisive et 1,2 contre en 19 minutes.

NEWS: Projected No. 1 pick Alex Sarr suffered a hip injury in Perth's game against Adelaide that is expected to sideline him for approximately 2-3 weeks, a source told ESPN. pic.twitter.com/aRO2WmtKcX

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 6, 2024