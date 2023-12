[Photos] L’année basket 2023 sous l’oeil de nos photographes

En images - Pour illustrer les articles sur le site internet Bebasket et nos réseaux sociaux, nous pouvons compter sur le bénévolat de plusieurs photographes collaborateurs. Voici leurs clichés basket les plus marquants, capturés tout au long de l'année 2023.

Victor Wembanyama, le doublé championnat – Coupe de France pour Monaco, une participation au Final Four également pour la Roca Team… Tous ces sujets ou événements, et bien d’autres encore, nous avons pu les couvrir visuellement en 2023 grâce à la collaboration de plusieurs de nos photographes (Sébastien Grasset, Antoine Bodelet, Julie Dumélié, Guillaume Poumarède, Tuan Nguyen, Jacques Cormarèche, Laurent Staskiewicz, Lilian Bordron) ainsi que de nombreux clubs de la LNB. Pour les remercier de leur contribution et mettre leur travail en lumière, voici leurs clichés basket les plus marquants de l’année 2023.

