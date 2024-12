Le champion de France Espoirs, Pierre-Henri Aworet, démarre sa carrière à Metz

Champion de France Espoirs avec Nancy au printemps dernier, Pierre-Henri Aworet (1,85 m, 21 ans) vient de lancer sa carrière professionnelle du côté de Metz, ce week-end lors de la réception d’Orchies (72-91). Lors de la déroute lorraine, il n’a pas démérité avec 8 points à 2/4, 3 rebonds et 3 passes décisives en 17 minutes.

Après un début de saison mitigé (5 victoires et 8 défaites), les Canonniers cherchaient un arrière. Ils ont donc jeté leur dévolu sur l’ancien U15, U18 et Espoirs du Mans. Ce dernier a rejoint Nancy en 2022. Pierre-Henri Aworet y a connu deux belles saisons, particulièrement la dernière avec un titre à la clé. Il y a été pour beaucoup avec 13,1 points à 45,8% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 14 d’évaluation en 32 minutes de moyenne.