Pierre Pelos signe son record sous le maillot de Gran Canaria

Arrivé dans le grand monde en 2023, par l’intermédiaire d’une signature inattendue à Gran Canaria, Pierre Pelos (2,05 m, 32 ans) s’est offert son record offensif mercredi soir sous les couleurs du club espagnol.

Si Gran Canaria n’a pas réussi à préserver sa place dans le Top 2 de son groupe en EuroCup en chutant sur le parquet des Wolves Vilnius (76-88), l’intérieur gersois n’a pas grand chose à se reprocher. Le meilleur sixième homme 2021 de Betclic ÉLITE a compilé 22 points, 4 rebonds et 1 interception. Le tout avec une efficacité redoutable (10/12 aux tirs, 8/8 à 2-points), et avec une certain sens du timing : il a inscrit 14 de ses 22 unités dans le dernier quart-temps afin de permettre à l’équipe de Jaka Lakovic de rester dans le coup.

« Je suis frustré qu’on n’ait pas réussi à ramener la victoire de Lituanie », a-t-il réagi sur ses réseaux sociaux, avant de donner rendez-vous pour le derby dimanche contre Tenerife. « On va continuer à travailler dur. »

Albicy et Ngouama moins en vue

Si cette saillie n’est pas son meilleur match en EuroCup, puisqu’il avait marqué les esprits en 2020 avec 28 points chez le Partizan Belgrade, l’ancien pensionnaire de Régionale 2 n’avait cependant jamais marqué autant sous le maillot de Gran Canaria. Si sa performance offensive de référence cette saison était une pointe à 16 points contre Valence fin décembre, Pierre Pelos avait atteint la barre des 20 points contre Malaga au tout début de son aventure en octobre 2023.

Les deux autres Français de Gran Canaria ne se sont pas autant mis en avant : Andrew Albicy n’a pas pesé offensivement (1 point à 0/4, 1 rebond, 3 passes décisives et 3 interceptions en 22 minutes) tandis que Mehdy Ngouama a réalisé sa plus petite sortie sous le maillot espagnol (3 points à 1/5, 2 rebonds, 1 passe décisive et 3 balles perdues en 12 minutes).