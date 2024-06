Pari réussi pour Pierre Pelos : prolongation verrouillée à Gran Canaria

Pierre Pelos (2,05 m, 31 ans) qui quitte Bourg-en-Bresse pour Gran Canaria au crépuscule du mois de juillet : cela avait été l’un des transferts sensation de l’été 2023 en Betclic ÉLITE. Mais qui, avec du recul, n’aura fait que des gagnants…

Prise à froid, après l’expiration de sa clause, la JL Bourg avait accepté de le libérer, à contrecœur, mais s’était superbement retiurnée sur le marché des transferts, en dénichant l’inattendu Maksim Salash au fin fond de la Russie, l’un des éléments essentiels de son aventure en finale de l’EuroCup. Et le joueur a, aussi, trouvé tout ce qu’il cherchait. Lancé en Régionale 2 après être passé au travers des mailles de tous les centres de formation, il a découvert le très haut niveau, avec un rôle de rotation dans l’équipe de Jaka Lakovic (6,6 points à 48% et 3,8 rebonds en 18 minutes de moyenne sur 56 matchs).

« Ils ont racheté mon contrat, donc je n’ai signé une seule année, il va falloir prouver ma valeur directement », nous disait-il l’année dernière. Un an plus tard, le pari du Gersois est officiellement réussi ! Expatrié pour la première fois à plus de 30 ans chez un grand d’Espagne, Pierre Pelos a séduit et a convaincu Gran Canaria de lui accorder une prolongation de contrat, sur un format 1+1. Il continuera donc à former un duo français avec Andrew Albicy, qui a lui rempilé jusqu’en 2026 à Las Palmas.