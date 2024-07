Pierre Tavano de retour dans le circuit, en tant qu’assistant-coach à l’Alliance Sport Alsace

Habitué des travées de la Forest Arena à Gries, Vincent Collet aura encore plus de raisons de venir voir de la Pro B à la rentrée. Pour cause, un duo labellisé Collet prendra place sur le banc de l’Alliance Sport Alsace : son ex-adjoint Nebojsa Bogavac, prolongé trois ans, et son binôme historique, Pierre Tavano (55 ans), tout juste nommé assistant-coach par le club bas-rhinois. Il remplace Old Lo, en partance pour le BCM Gravelines-Dunkerque.

Bogavac – Tavano, épisode 6

Domicilié en Alsace, parfois aperçu lui aussi dans les tribunes griesoises la saison dernière, le Lyonnais va donc replonger dans le circuit, un an et demi après son départ prématuré de Hyères-Toulon (NM1). Entre-temps, Pierre Tavano a vécu un drame indicible, avec la perte de son jeune fils Paul, et s’est remis le pied à l’étrier au printemps, en équipe de France, grâce à la main tendue de Vincent Collet, en quête d’un assistant-vidéo intérimaire suite à l’indisponibilité temporaire de Bryan George. « J’ai pu retrouver ce que j’avais perdu, ce que j’ai toujours aimé », nous confiait-il en mars. « Ces dix jours avec l’équipe de France m’ont permis de voir que je peux continuer, que ça ne s’arrêtera pas là pour moi. Le drame que l’on vit ne m’a pas empêché de bosser, voire même de faire mon travail encore mieux. Maintenant, grâce aux Bleus, je sais que je peux repartir. Je me suis rendu compte que j’ai pris du plaisir. Cela m’a donné encore plus de force que d’habitude. »

Ce sera donc dans un rôle qu’il maîtrise si bien, lui l’assistant de Vincent Collet pendant seize ans, multi-titré avec Le Mans, Lyon-Villeurbanne et Strasbourg (double champion de France, vainqueur de deux Semaine des As, d’une Leaders Cup, d’une Coupe de France et d’un Match des Champions). Pierre Tavano – qui a ensuite connu le succès seul à Tours, de la NM2 à la Pro B – connait également bien Trumo Bogavac pour avoir travaillé avec lui pendant cinq saisons : d’abord dans un rapport entraîneur-joueur (au Mans, de 2006 à 2008 et à l’ASVEL en 2008/09 et 2010/11), puis en tant que collègues dans le staff de la SIG en 2013/14. Ensemble, les deux hommes avaient notamment géré la préparation strasbourgeoise, pendant que Vincent Collet amenait les Bleus au titre de champion d’Europe.

L’effectif version 2024/25 de l’Alliance Sport Alsace :