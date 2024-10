Pierric Poupet agréablement surpris par le « niveau du caractère et de l’état d’esprit » de l’ASVEL à Saint-Quentin

Deux jours après sa courte défaite à Barcelone, l’ASVEL, pourtant diminuée (Lee et Lauvergne n’ont pas joué, Black s’est contenté de 2 minutes), a livré une véritable démonstration à Saint-Quentin. Pourtant, il n’est jamais bon de jouer chez le SQBB.

En début de saison 2023-2024, les Rhodaniens avaient pris le bouillon sur place. Mais le bouillon, ce sont eux qui l’ont mis aux locaux cette fois. L’équipe de Pierric Poupet a compté jusqu’à 29 points d’avance (34-63, 28e minute) avant de ralentir un peu la cadence pour tout de même s’imposer 77-63 et reprendre sa place de leader de Betclic ELITE.

« On a réalisé un match très courageux avec beaucoup de concentration, estimait le coach de l’ASVEL dans Le Progrès. Je suis vraiment agréablement surpris de ce que l’équipe a démontré au niveau du caractère et de l’état d’esprit, moins de 48h après avoir livré un match déjà très courageux à Barcelone et dans le calendrier qui est le nôtre. Surtout à Saint-Quentin face à une très belle équipe et surtout dans une salle très chaude. Les rebonds défensifs laissés (9 à la mi-temps, 16 au final) s’expliquent par nos absences au poste 5 qui nous obligent à jouer d’une manière différente. Et concernant nos pertes de balles (21), c’est plutôt rassurant car cela veut dire qu’on a encore une certaine marge de progression. J’attends qu’on contrôle davantage le ballon et le tempo. »