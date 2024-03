Pierric Poupet : « On veut prouver, avec humilité, qu’on mérite d’être en EuroLeague »

Ce vendredi 15 mars, l’ASVEL a remporté une belle victoire à domicile contre l’Anadolu Efes (84-80), champions de l’EuroLeague en 2021 et 2022. C’était leur deuxième succès européen consécutif à la LDLC Arena, après celui contre Milan au début du mois. De quoi donner de la confiance au staff et aux joueurs pour cette fin de saison, qui sera surtout importante sur le plan national. Le coach Pierric Poupet s’est exprimé sur cette victoire en conférence de presse :

« C’est une bonne victoire pour nous, j’en ai perdu ma voix. Ça fait du bien de gagner de nouveau à l’Arena, face à une bonne équipe en course pour les playoffs, avec des bons joueurs et bien coachée. Je suis vraiment content et fier de mon équipe. Content pour mes joueurs qui travaillent dur et continuent à croire en nous. »

Un objectif plus important

Les joueurs ont en effet montré une belle attitude sur le parquet dans cet âpre combat. Avec cette 7e victoire en 29 journées, l’ASVEL, déjà mathématiquement éliminée de la course aux playoffs, prend ses distances sur la lanterne rouge, l’Alba Berlin (5 victoires pour 24 défaites). Ce qui est important sur le plan de l’honneur et de la fierté pour l’équipe, qui ne veut pas terminer en dernière position comme la saison dernière. Mais interrogé à ce sujet avant le match, Pierric Poupet a expliqué qu’il fallait voir plus grand. Et que cette victoire avait une plus grande portée pour le club, qui bénéficie pour l’instant d’une licence permanente en EuroLeague, mais dont les résultats déçoivent depuis quatre ans :