Place dans le Top 7 sécurisée pour Angers grâce à sa victoire contre Landerneau, 8e

Voilà un résultat qui creuse encore un peu plus le fossé entre le Top 7 et le reste du classement du championnat féminin français. Avec sa victoire à domicile contre Landerneau (86-70) ce samedi 15 mars, Angers est justement assuré de terminer sa saison dans les sept premières positions, et d’éviter ainsi un premier tour de playoffs contre l’ogre Bourges. Leur bilan de 11 victoires pour 8 défaites est suffisant pour se mettre à l’abri des équipes entre la 8e et 12e place, qui ont toutes 6 victoires ou moins.

« On sécurise le top 7. Ce n’est que du bonus, je suis heureuse. C’est la meilleure saison de l’UFAB, et on peut espérer gratter un peu sur cette phase régulière » a décrit la coach angevine Aurélie Bonnan auprès du Courrier de l’Ouest. Contrairement à leurs adversaires du soir, Landerneau Bretagne, actuellement titulaires de la 8e position, mais avec très peu d’avance sur Villeneuve, Tarbes et La Roche Vendée.

« On a eu le Anna Show »

Pour aller chercher ce succès crucial, Angers a déroulé pendant… trois quart-temps sur quatre. Si les Angevines ont marqué 22 points dans le premier quart, 29 dans le second et 26 dans le dernier, elles ont eu une grosse panne d’adresse dans le troisième quart en ne marquant que 9 points. Ce qui a permis à leurs adversaires bretonnes de recoller au score, et les a obligées à enclencher un dernier coup d’accélérateur sur les dix dernières minutes.

À l’origine de celui-ci, Anna Ngo Ndjock, qui termine meilleure marqueuse de l’équipe avec 21 points. « On a eu le Anna show » a apprécié sa coach. « Le contenu est plaisant, la réaction est plaisante, l’ADN est plaisant » a-t-elle ensuite souligné, décidément aux anges. Côté breton, les 22 points et 15 rebonds de la Nigériane Evelyn Akhator n’auront pas suffi. L’adresse à 3-points (7/19 soit 36,8% contre… 2/19 soit 10,5%) aura fait la différence entre les deux équipes.