Plus de 10 000 spectateurs par rencontre d’EuroLeague en 2024-2025

L’EuroLeague a annoncé que la saison 2024-2025 a été marquée par une affluence historique dans les salles pour la saison régulière, avec une moyenne de 10 589 spectateurs par match. Ce nouveau record est cependant bien moins impressionnant que le précédent, qui était passé de 8 748 spectateurs par rencontre en 2022-2023 à 10 383 spectateurs en 2023-2024.

Pour les clubs français, de bons taux de remplissage mais moins d’affluence

Au total, plus de 3 millions de spectateurs ont assisté à des matches d’EuroLeague cette saison. Ce sont les deux clubs de Belgrade, le Partizan et l’Étoile Rouge, qui domine les débats, avec plus de 18 000 spectateurs en moyenne et un taux de remplissage de plus de 90%. Cinq autres équipes rassemblement plus de 10 000 spectateurs en moyenne par match d’EuroLeague : le Panathinaïkos, le Zalgiris Kaunas, l’Olympiakos, le Bayern Munich et Fenerbahçe.

Les clubs français sont plus loin derrière. L’ASVEL a rassemblé plus de 7 000 spectateurs pour ses rencontres européennes, tout comme le Paris Basketball. Le taux de remplissage du club villeurbannais est très bon (91%), tout comme celui de la capitale (85%). Le dernier de la classe en terme d’affluence en EuroLeague est cependant l’AS Monaco, dans sa petite salle de Gaston-Médecin qui accueille en moyenne 3 847 spectateurs, soit un taux de remplissage de 77%.